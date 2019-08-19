НАСА рассказало, когда российский робот "Федор" вернется на Землю

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федор" вернется на Землю после посещения Международной космической станции после полуночи 7 сентября, говорится в сообщении на Космический корабль "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федор" вернется на Землю после посещения Международной космической станции после полуночи 7 сентября, говорится в сообщении на сайте НАСА.

Согласно обнародованной НАСА информации, отстыковка корабля от станции планируется на 21.13 мск 6 сентября, посадка в Казахстан - в 00.35 мск 7 сентября. Ранее в госкорпорации "Роскосмос" РИА Новости рассказали о дате возвращения робота без указания времени.

Ранее НАСА также официально сообщило время запуска "Федора" на МКС. Запуск корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" планируется на 22 августа в 6.38 мск, его стыковка к МКС - на 24 августа в 8.31 мск. В понедельник на сайте "Роскосмоса" также появилось время запуска робота на орбиту.

Уникальность данного старта состоит в том, что впервые на ракете "Союз-2.1а" будет запущен пилотируемый корабль "Союз". Со следующего года в связи с прекращением эксплуатации ракет "Союз-ФГ" космонавты начнут летать на новой ракете с цифровой системой управления. Однако система аварийного спасения на ракете останется аналоговой. Для исследования взаимодействия новой ракеты и старой системы спасения во время реального полета проводится тестовый запуск корабля "Союз МС-14" без экипажа на борту.