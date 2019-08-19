Росатом подал заявку на участие в проекте по АЭС "Белене" в Болгарии

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту строительства АЭС "Белене" в Болгарии, говорится в сообщении Росатома.

"В рамках процедуры по выбору стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" (Болгария), объявленной 22 мая 2019 года, госкорпорация "Росатом" в установленные сроки подала заявку на участие в процедуре. Национальной электрической компанией Болгарии (НЭК) заявка успешно принята", - отмечается в сообщении.

Процедура выбора стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" началась 22 мая нынешнего года и должна завершиться ровно через год. Инвестором может быть как болгарская, так и иностранная компания.

Росатом готов участвовать в проекте строительства АЭС "Белене" в любом качестве, как захочет болгарская сторона, заявил в апреле первый заместитель генерального директора Росатома по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров в ходе форума "Атомэкспо-2019". Росатом готов помогать Болгарии "независимо от того, будем мы в этом проекте инвестором или нет", отметил Комаров.