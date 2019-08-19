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РИА Новости
Ядерные технологии

Росатом подал заявку на участие в проекте по АЭС "Белене" в Болгарии

12:26 19.08.2019 (обновлено: 12:45 19.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту строительства АЭС "Белене" в Болгарии, говорится в сообщении Росатома.
"В рамках процедуры по выбору стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" (Болгария), объявленной 22 мая 2019 года, госкорпорация "Росатом" в установленные сроки подала заявку на участие в процедуре. Национальной электрической компанией Болгарии (НЭК) заявка успешно принята", - отмечается в сообщении.
Логотип Росатом
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Процедура выбора стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" началась 22 мая нынешнего года и должна завершиться ровно через год. Инвестором может быть как болгарская, так и иностранная компания.
Росатом готов участвовать в проекте строительства АЭС "Белене" в любом качестве, как захочет болгарская сторона, заявил в апреле первый заместитель генерального директора Росатома по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров в ходе форума "Атомэкспо-2019". Росатом готов помогать Болгарии "независимо от того, будем мы в этом проекте инвестором или нет", отметил Комаров.
Правительство Болгарии отмечало, что без участия Росатома проект АЭС "Белене" не может быть реализован, потому что Росатом является конструктором и производителем реакторного оборудования.
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Ядерные технологииРосатомРоссияБолгария
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