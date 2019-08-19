Медведев поручит оперативно изучить предложения по контролю качества нефти

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев во время встречи. 19 августа 2019

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев во время встречи. 19 августа 2019

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, обсуждая на встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым последствия ЧП с загрязнением нефтепровода "Дружба", заявил, что поручит как можно быстрее изучить предложения трубопроводной монополии по контролю качества нефти и подготовить по ним нормативные решения.

"Все предложения, которые вами подготовлены, я поручу как можно быстрее изучить и подготовить по ним нормативные решения", - сказал Медведев.

В ходе встречи Токарев, говоря о предотвращении подобных ЧП, предложил передать в операционное управление "Транснефти" пункты сдачи и приема нефти в трубопроводную систему, а также ввести единую сертификацию Росстандартом и Ростехнадзором лабораторий, анализирующих качество нефти.

"Это нужно сделать как можно быстрее, потому что, если до сих пор продолжается деятельность этих лабораторий, которая основана на различных методиках, различных подходах, это тем самым создает вполне благоприятную среду для того, чтобы что-то похожее снова произошло... Я думаю, что сделать это было бы абсолютно логично, имея в виду, кстати, и то, что ваши функции здесь особенные. Все-таки "Транснефть" у нас является, по сути, монопольной составляющей, и ее деятельность подлежит регулированию, а стало быть, деятельность всех тех, кто к вам заходит в трубу", - ответил Медведев.

"Давайте подумаем, каким образом можно это быстрей подготовить и выпустить – либо на уровне министерства энергетики и, соответственно, Росстандарта, Ростехнадзора, либо на уровне акта правительства, если это необходимо для того, чтобы все участники этого процесса получили свои права и обязанности по этому документу", - добавил премьер.