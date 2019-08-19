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РИА Новости

При пожаре в отеле в Одессе погибла гражданка Австралии, сообщили СМИ

12:24 19.08.2019 (обновлено: 12:27 19.08.2019)
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Среди погибших при пожаре в отеле в Одессе гражданка Австралии, всего опознали шесть человек, передает в понедельник местное издание "Думская" со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.
Отель "Токио стар" дважды горел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая. Позже правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
17 августа, 13:12РИА Новости
В Одессе назвали версии пожара в гостинице
"Опознаны тела уже шестерых погибших при пожаре в одесском отеле "Токио стар"… По его (мэра Труханова - ред.) словам, среди них пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра. Кроме того, погибла гражданка Австралийского союза", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным издания, среди девяти жертв пожара был ребенок.
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ОдессаАвстралияУкраинаВ мире
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