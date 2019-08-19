При пожаре в отеле в Одессе погибла гражданка Австралии, сообщили СМИ

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Среди погибших при пожаре в отеле в Одессе гражданка Австралии, всего опознали шесть человек, передает в понедельник местное издание "Думская" со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.
Отель "Токио стар" дважды горел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая. Позже правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного.
17 августа, 13:12РИА НовостиВ Одессе назвали версии пожара в гостинице
"Опознаны тела уже шестерых погибших при пожаре в одесском отеле "Токио стар"… По его (мэра Труханова - ред.) словам, среди них пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра. Кроме того, погибла гражданка Австралийского союза", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным издания, среди девяти жертв пожара был ребенок.