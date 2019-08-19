На Кипре назвали американскую статью о президенте Анастасиадисе клеветой

АФИНЫ, 19 авг – РИА Новости. Официальный представитель правительства Кипра Продпромос Продрому назвал клеветнической и безосновательной опубликованную на сайте "журналистов-расследователей" статью о якобы причастности юридической фирмы президента Кипра Никоса Анастасиадиса к сделкам по отмыванию денег российскими миллиардерами.

Статья появилась вскоре после того, как Кипр отверг требования США прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для кораблей России и других государств. Такая поправка содержится в законопроекте США о сотрудничестве в Восточном Средиземноморье. Анастасиадис сказал, что подобные требования в значительной степени затрагивают независимость и суверенитет Республики Кипр.

Посвященная Анастасиадису статья появилась на сайте базирующегося в США "проекта журналистских расследований" The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), финансируемого, в частности, из государственного Агентства США по международному развитию USAID и фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса.

В статье говорится, что, будучи президентом Кипра, Анастасиадис работал над укреплением отношений своей страны с Россией, но до его избрания в 2013 году созданная им юридическая фирма, в которой он был партнером, организовывала в России деловые сделки, связанные, в частности, со скандалом по делу Магнитского и сетью компаний, "используемых в различных финансовых преступлениях". В статье их называют "прачечной Тройки" (Troika Laundromat).

"Документы не содержат каких-либо конкретных доказательств того, что фирма или ее сотрудники нарушали какие-либо законы или совершали какие-либо преступления", - признают "расследователи". Вместе с тем, по их словам, "они усиливают давние опасения по поводу отношений, которые, по мнению некоторых, поставили под угрозу независимость Кипра".

После публикации оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипр потребовала объяснений.

Официальный представитель правительства Кипра Продрому обвинил трудовую партию АКЭЛ в "монументальном лицемерии" и напомнил, что именно правительство АКЭЛ предоставило гражданство богатым россиянам, которых сейчас обвиняют в финансовых преступлениях.

"И тем не менее, сегодня АКЭЛ призывает президента объяснить анонимную клеветническую статью на веб-сайте", - говорится в письменном заявлении Продрому, опубликованном бюро печати и информации.

"Второй пример лицемерия и путаницы заключается в том, что одновременно АКЭЛ, по сути, согласна с клеветническими публикациями, критикующими Кипр и президента за его отношения с Россией и его пророссийскую позицию, и в то же время АКЭЛ считает, что по вине Анастасиадиса и правительства появился американский законопроект, который нанесет ущерб отношениям Кипра с Россией", - говорится в заявлении.