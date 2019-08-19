Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T14:58Z
https://ria.ru/20190819/1557631720.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155304/47/1553044719_0:240:3058:1960_1036x0_80_0_0_5401093c59f53918a67cbfb8c3158fe6.jpg
РИА Новости

Медведев заявил о репутационных издержках России из-за ЧП с "Дружбой"

12:22 19.08.2019 (обновлено: 14:58 19.08.2019)
4600
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба" нанес ущерб имиджу страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Необходимо сделать все, чтобы подобные аварии <...> не повторялись, поскольку они создают для нашей страны — и не только создают, они, по сути, принесли — и репутационные издержки, и убытки", — сказал он на встрече с президентом "Транснефти" Николаем Токаревым.

Токарев предоставил главе правительства предложения по предотвращению подобных ЧП в будущем.
В частности, рекомендовано передать в операционное управление "Транснефти" пункты сдачи и приема сырья, а также ввести единую сертификацию Росстандартом и Ростехнадзором лабораторий, анализирующих качество нефти.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
10 августа, 01:24РИА Новости
В "Роснефти" раскрыли метод расчета ущерба от загрязнения "Дружбы"
"Все предложения, которые вами подготовлены, я поручу как можно быстрее изучить и подготовить по ним нормативные решения", — ответил Медведев.
Он добавил, что "сделать это было бы абсолютно логично", учитывая монопольное положение "Транснефти". "Ее деятельность подлежит регулированию, а стало быть, и деятельность всех тех, кто к вам заходит в трубу", — заключил премьер.

Проблемы с транзитной нефтью

"Дружба" обеспечивает экспорт российской нефти через Белоруссию в европейском направлении. В апреле в трубопровод попало загрязненное хлоридами сырье. В результате несколько стран остановили прием продукции.
В течение мая прокачка "чистой" нефти возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии, а в начале лета — частично в Польше.
Полностью объемы поставок восстановились только к 1 июля. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
Расследование показало, что причиной ЧП стали мошеннические действия сотрудников частных компаний, которые не входят в структуру "Транснефти". Фигурантами дела являются более десяти человек.
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке
1 августа, 17:37РИА Новости
Россия согласовала доппоставку нефти в Белоруссию из-за ЧП с "Дружбой"
1411411526
Обсудить 8
Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Дмитрий МедведевТранснефтьНиколай ТокаревПроисшествия
Рекомендуем
Логотип агентства Fitch Ratings
Fitch повысило рейтинги шести российских городов и областей
РИА
Новости
Рабочие на нефтепроводе Дружба
"Транснефть" обсуждает с партнерами компенсацию ущерба из-за ЧП с "Дружбой"
Дмитрий Медведев и председатель правления и президент ПАО Транснефть Николай Токарев во время встречи
"Транснефть" отчиталась о минимизации ущерба от ЧП с "Дружбой"
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Лента
новостей
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Дипломаты и эксперты рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Макрона
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Оператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Обратный эффект: Россия заработала миллиард долларов на санкциях США
Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Отдыхающие на городском пляже Ялты
Мэр Ялты предложил убрать из герба города "навязанные понятия"
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Отец устроившего бойню подростка рассказал об игровой зависимости сына
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
Лента новостейМолния