Медведев заявил о репутационных издержках России из-за ЧП с "Дружбой"

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба" нанес ущерб имиджу страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Необходимо сделать все, чтобы подобные аварии <...> не повторялись, поскольку они создают для нашей страны — и не только создают, они, по сути, принесли — и репутационные издержки, и убытки", — сказал он на встрече с президентом "Транснефти" Николаем Токаревым.

Токарев предоставил главе правительства предложения по предотвращению подобных ЧП в будущем.

В частности, рекомендовано передать в операционное управление "Транснефти" пункты сдачи и приема сырья, а также ввести единую сертификацию Росстандартом и Ростехнадзором лабораторий, анализирующих качество нефти.

"Все предложения, которые вами подготовлены, я поручу как можно быстрее изучить и подготовить по ним нормативные решения", — ответил Медведев.

Он добавил, что "сделать это было бы абсолютно логично", учитывая монопольное положение "Транснефти". "Ее деятельность подлежит регулированию, а стало быть, и деятельность всех тех, кто к вам заходит в трубу", — заключил премьер.

Проблемы с транзитной нефтью

"Дружба" обеспечивает экспорт российской нефти через Белоруссию в европейском направлении. В апреле в трубопровод попало загрязненное хлоридами сырье. В результате несколько стран остановили прием продукции.

В течение мая прокачка "чистой" нефти возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии, а в начале лета — частично в Польше.

Полностью объемы поставок восстановились только к 1 июля. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".