"Транснефть" отчиталась о минимизации ущерба от ЧП с "Дружбой"

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Транснефть" и ее зарубежные партнеры полностью реализовали "дорожную карту" по минимизации ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба", острая стадия миновала - кондиционная нефть поставляется на всех направлениях, в том числе на оба НПЗ в Белоруссии, сообщил президент российской трубопроводной компании Николай Токарев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Все необходимые технические мероприятия по локализации этого инцидента осуществлены, причем в короткие сроки. Мы подготовили "дорожную карту" с нашими зарубежными партнерами, в первую очередь с белорусскими партнёрами, в рамках которой был предусмотрен ряд технических и организационных мероприятий, для того чтобы минимизировать ущерб, который возник в связи с этим инцидентом. "Дорожная карта" в настоящее время полностью реализована", - сказал Токарев.

"Все острые последствия купированы. Нефть, которая являлась некондиционной, сегодня находится на территории России, значительная ее часть, и принимаются все необходимые меры по нормализации ее качества. Мы полагаем, что сегодня острая стадия уже миновала. ... на всех направлениях: Германия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, часть территории Украины – сегодня поставляется нормальная, кондиционная нефть, в том числе на оба перерабатывающих завода в Белоруссии", - отметил глава "Транснефти".