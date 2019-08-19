"Транснефть" отчиталась о минимизации ущерба от ЧП с "Дружбой"

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Транснефть" и ее зарубежные партнеры полностью реализовали "дорожную карту" по минимизации ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба", острая стадия миновала - кондиционная нефть поставляется на всех направлениях, в том числе на оба НПЗ в Белоруссии, сообщил президент российской трубопроводной компании Николай Токарев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Все необходимые технические мероприятия по локализации этого инцидента осуществлены, причем в короткие сроки. Мы подготовили "дорожную карту" с нашими зарубежными партнерами, в первую очередь с белорусскими партнёрами, в рамках которой был предусмотрен ряд технических и организационных мероприятий, для того чтобы минимизировать ущерб, который возник в связи с этим инцидентом. "Дорожная карта" в настоящее время полностью реализована", - сказал Токарев.
"Все острые последствия купированы. Нефть, которая являлась некондиционной, сегодня находится на территории России, значительная ее часть, и принимаются все необходимые меры по нормализации ее качества. Мы полагаем, что сегодня острая стадия уже миновала. ... на всех направлениях: Германия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, часть территории Украины – сегодня поставляется нормальная, кондиционная нефть, в том числе на оба перерабатывающих завода в Белоруссии", - отметил глава "Транснефти".
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".