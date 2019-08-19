Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T12:21Z
https://ria.ru/20190819/1557631659.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155541/89/1555418917_0:0:1706:959_1036x0_80_0_0_80d32146babe57a7eb29ab074278aa72.jpg
РИА Новости

"Транснефть" обсуждает с партнерами компенсацию ущерба из-за ЧП с "Дружбой"

12:21 19.08.2019
786
© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Транснефть" обсуждает с партнерами вопросы компенсации их  ущерба, понесенного из-за инцидента с трубопроводом "Дружба", заявил президент компании Николай Токарев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
 "Мы с партнерами обсуждаем вопросы компенсации, которую необходимо будет осуществить в связи с понесенным ущербом… Мы в тесном контакте с Минэнерго и аппаратом Дмитрия Николаевича Козака в партнерстве с нашими коллегами этот вопрос сегодня решаем", - сказал Токарев.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
15 августа, 11:39Союзное государство
Минск повысит тариф на транзит нефти по "Дружбе" по согласованию с Москвой
201201
Обсудить 1
Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Дмитрий МедведевМинистерство энергетики РФТранснефтьДмитрий КозакНиколай ТокаревЭкономика
Рекомендуем
Логотип агентства Fitch Ratings
Fitch повысило рейтинги шести российских городов и областей
РИА
Новости
Дмитрий Медведев и председатель правления и президент ПАО Транснефть Николай Токарев во время встречи
"Транснефть" отчиталась о минимизации ущерба от ЧП с "Дружбой"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Медведев заявил о репутационных издержках России из-за ЧП с "Дружбой"
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Лента
новостей
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Флаг Турции
Турецкая партия назвала отстранение мэров трех городов переворотом
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин резко ответил на шутку о "дырочке" в "Союзе"
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за споров с Россией
Сирийские военные
Источник: сирийские военные окружили город Хан-Шейхун
Офицер Совместного центра контроля и координации фиксирует повреждения гаражей в результате артобстрела Горловки.
В ДНР опровергли сообщения Guardian о российских военных под Иловайском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
Лента новостейМолния