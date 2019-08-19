Пассажиры попавшего в ДТП в Перми автобуса были застрахованы в ВСК

© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

ПЕРМЬ, 19 авг - РИА Новости. Пассажиры автобуса, врезавшегося в стену магазина в Перми, были застрахованы в компании ВСК, сообщил РИА Новости директор компании-перевозчика ООО "Арт-Стиль" Павел Дробинин.

В субботу на улице Новогайвинской в Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В автобусе находились 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина, пострадали 34 человека, в том числе девять детей в возрасте от двух до 14 лет.

По данным администрации Перми, договор по обслуживанию данного автобусного маршрута заключен городским департаментом дорог и транспорта с ООО "Дизель", однако в самой транспортной компании РИА Новости пояснили, что на маршруте №53 фактически работает ООО "Арт-Стиль".

"У нас все оформлено, как положено. Есть все, в том числе полная страховка пассажиров. Договор (обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами оформлен с - ред.) ВСК", - сказал Дробинин.

Согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), родственникам погибших, а также каждому пострадавшему в ДТП положены выплаты в зависимости от тяжести травм, размер которых определяется по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. Выплаты за несколько травм суммируются, но их общая сумма не может превысить два миллиона рублей.

В отношении компании-перевозчика проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного региональным СУ СК по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").