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РИА Новости

Пассажиры попавшего в ДТП в Перми автобуса были застрахованы в ВСК

12:19 19.08.2019
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© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© ОГИБДД УМВД России по г. Перми
ПЕРМЬ, 19 авг - РИА Новости. Пассажиры автобуса, врезавшегося в стену магазина в Перми, были застрахованы в компании ВСК, сообщил РИА Новости директор компании-перевозчика ООО "Арт-Стиль" Павел Дробинин.
В субботу на улице Новогайвинской в Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В автобусе находились 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина, пострадали 34 человека, в том числе девять детей в возрасте от двух до 14 лет.
По данным администрации Перми, договор по обслуживанию данного автобусного маршрута заключен городским департаментом дорог и транспорта с ООО "Дизель", однако в самой транспортной компании РИА Новости пояснили, что на маршруте №53 фактически работает ООО "Арт-Стиль".
"У нас все оформлено, как положено. Есть все, в том числе полная страховка пассажиров. Договор (обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами оформлен с - ред.) ВСК", - сказал Дробинин.
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Вчера, 09:07РИА Новости
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Согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), родственникам погибших, а также каждому пострадавшему в ДТП положены выплаты в зависимости от тяжести травм, размер которых определяется по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. Выплаты за несколько травм суммируются, но их общая сумма не может превысить два миллиона рублей.
В отношении компании-перевозчика проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного региональным СУ СК по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Помимо этого по факту ДТП уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть человека, возбудила полиция. По данным МВД, водитель автобуса в момент аварии был трезв, сейчас он задержан.
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