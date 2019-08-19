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РИА Новости
Культура

В Сочи во вторник пройдет прощание с певцом Аскером Махмудовым

12:17 19.08.2019
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Аскер Махмудов в клипе "Город мой Орджоникидзе"
Аскер Махмудов в клипе Город мой Орджоникидзе
Аскер Махмудов в клипе "Город мой Орджоникидзе". Архивное фото
СОЧИ, 19 авг – РИА Новости. Прощание с народным артистом Северной Осетии певцом Аскером Махмудовым пройдет во вторник в Сочи, сообщил РИА Новости председатель Сочинской осетинской общины Анатолий Маргиев.
Махмудов скончался в воскресенье на 73-м году жизни после продолжительной болезни.
"Завтра в 12.00 в "Мавзолее" пройдет прощание с артистом Аскером Махмудовым. Его организуют родственники, и община будет принимать участие, придет делегация нашего культурного центра. Мы будем обзванивать наших земляков", - рассказал Маргиев.
Он добавил, что во вторник представители диаспоры также будут обсуждать помощь семье артиста и возможную установку памятника.
Махмудов запомнился слушателям в первую очередь композицией "Город мой Орджоникидзе" и песней "Мадина" на осетинском языке. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила восемь его сольных пластинок. За годы творчества Махмудов успел поработать с такими артистами, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и Владимир Высоцкий. Певец снялся в музыкальных фильмах "Алан", "Когда поют в Орджоникидзе", "Золотая свадьба". Он также принимал участие в советских передачах "Шире круг", "Утренняя почта", "С песней по жизни".
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КультураСочи
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