В Сочи во вторник пройдет прощание с певцом Аскером Махмудовым

"Завтра в 12.00 в "Мавзолее" пройдет прощание с артистом Аскером Махмудовым. Его организуют родственники, и община будет принимать участие, придет делегация нашего культурного центра. Мы будем обзванивать наших земляков", - рассказал Маргиев.

Он добавил, что во вторник представители диаспоры также будут обсуждать помощь семье артиста и возможную установку памятника.

Махмудов запомнился слушателям в первую очередь композицией "Город мой Орджоникидзе" и песней "Мадина" на осетинском языке. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила восемь его сольных пластинок. За годы творчества Махмудов успел поработать с такими артистами, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и Владимир Высоцкий. Певец снялся в музыкальных фильмах "Алан", "Когда поют в Орджоникидзе", "Золотая свадьба". Он также принимал участие в советских передачах "Шире круг", "Утренняя почта", "С песней по жизни".