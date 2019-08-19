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РИА Новости

СК завел уголовное дело после отравления детей из лагеря в Татарстане

12:14 19.08.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КАЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления четверых детей из лагеря в Иннополисе, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило в воскресенье о четырех детях с симптомами острой кишечной инфекции, находящихся в лагере в Иннополисе. По предварительной информации, дети 17 августа выезжали на экскурсию в Казань, где питались в кафе. В лагере и этом кафе специалисты Роспотребнадзора проводят проверки. Все дети в лагере осмотрены медработниками, лиц с симптомами острой кишечной инфекции не выявлено.
"Из детского лагеря в городе Иннополисе Верхнеуслонского района в республиканскую клиническую больницу госпитализированы пятеро молодых людей 2002-2003 годов рождения. Четверым поставлен диагноз "острая кишечная инфекция", пятому - "хронический холецистит". По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что назначены судебные медицинские экспертизы, изъята необходимая документация, а также пробы еды в кафе и столовой, где питались дети. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как уточнили в министерстве здравоохранения Татарстана, состояние госпитализированных детей оценивается как среднее, стабильное, они остаются в республиканской инфекционной больнице и получают всю необходимую помощь.
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Следственный комитет РФРоспотребнадзорТатарстанРоссияКазаньПроисшествия
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