СК завел уголовное дело после отравления детей из лагеря в Татарстане

КАЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления четверых детей из лагеря в Иннополисе, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило в воскресенье о четырех детях с симптомами острой кишечной инфекции, находящихся в лагере в Иннополисе. По предварительной информации, дети 17 августа выезжали на экскурсию в Казань, где питались в кафе. В лагере и этом кафе специалисты Роспотребнадзора проводят проверки. Все дети в лагере осмотрены медработниками, лиц с симптомами острой кишечной инфекции не выявлено.

"Из детского лагеря в городе Иннополисе Верхнеуслонского района в республиканскую клиническую больницу госпитализированы пятеро молодых людей 2002-2003 годов рождения. Четверым поставлен диагноз "острая кишечная инфекция", пятому - "хронический холецистит". По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что назначены судебные медицинские экспертизы, изъята необходимая документация, а также пробы еды в кафе и столовой, где питались дети. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.