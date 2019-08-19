Жена голодающего Шестуна заявила о его переводе в реанимацию

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Арестованного за коррупцию экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который держит голодовку уже более двух месяцев, перевели в реанимацию при СИЗО в тяжелом состоянии, заявила РИА Новости в понедельник его жена Юлия Шестун.

Комментариями ФСИН агентство пока не располагает.

"Срок третьей голодовки Александра приближается к отметке в 70 дней, он также ограничил потребление жидкости, его состояние оценивается врачами как тяжелое. Врачи рассматривали вариант выйти в суд с требованием принудительного лечения и кормления. По данным правозащитников, его навещавших, Шестун был переведен в реанимацию "Матросской тишины"", - заявила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов посещал Шестуна в СИЗО, чтобы уговорить его прекратить голодовку, но тщетно.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.