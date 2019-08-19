Жена голодающего Шестуна заявила о его переводе в реанимацию

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Арестованного за коррупцию экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который держит голодовку уже более двух месяцев, перевели в реанимацию при СИЗО в тяжелом состоянии, заявила РИА Новости в понедельник его жена Юлия Шестун.
Комментариями ФСИН агентство пока не располагает.
"Срок третьей голодовки Александра приближается к отметке в 70 дней, он также ограничил потребление жидкости, его состояние оценивается врачами как тяжелое. Врачи рассматривали вариант выйти в суд с требованием принудительного лечения и кормления. По данным правозащитников, его навещавших, Шестун был переведен в реанимацию "Матросской тишины"", - заявила собеседница агентства.
Ранее стало известно, что глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов посещал Шестуна в СИЗО, чтобы уговорить его прекратить голодовку, но тщетно.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Шестун, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".