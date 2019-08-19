В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом

Ранее минздрав сообщал о госпитализации семи человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. Позже один из госпитализированных скончался. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. Кроме того, по данным минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением. Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.