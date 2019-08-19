В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом

САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Ранее минздрав сообщал о госпитализации семи человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. Позже один из госпитализированных скончался. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. Кроме того, по данным минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением. Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.
"В воскресенье были госпитализированы еще трое взрослых и двое детей. У двоих взрослых кровотечение, их состояние средней степени тяжести. У детей кровотечения нет", - сказала представитель минздрава.
Она уточнила, что дети употребляли подсолнечное масло уже после его термической обработки, поэтому видимых признаков отравления у них нет, но все равно было принято решение положить их в больницу под наблюдение врачей.