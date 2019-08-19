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РИА Новости

Число пострадавших при взрывах в Афганистане возросло до 30 человек

12:12 19.08.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате многочисленных взрывов в городе Джелалабад в провинции Нангархар на востоке Афганистана возросло до 30 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местное управление общественного здравоохранения.
Ранее агентство Пажвак сообщало о 16 раненых.
Как сообщает управление общественного здравоохранения провинции Нангархар, по меньшей мере шесть взрывов прогремели в различных районах города, не менее 30 человек были ранены.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрывы.
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