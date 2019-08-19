Директор Киркорова сообщил об оплате артистом всех штрафов ГИБДД

"Нет и не может быть никаких комментариев. У Филиппа нет неоплаченных штрафов", — сказал собеседник агентства.

Согласно информации в банке данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, за Кирковым по состоянию на 19 августа числится 30 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму от 500 до трех тысяч рублей. Большинство нарушений были совершены в Москве и Московской области, три штрафа были выписаны в Тверской области. Нарушения датированы разными числами апреля 2019 года, исполнительные производства судебный пристав завел в августе.