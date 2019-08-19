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РИА Новости

Директор Киркорова сообщил об оплате артистом всех штрафов ГИБДД

12:11 19.08.2019 (обновлено: 15:17 19.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. У Филиппа Киркорова нет задолженностей по оплате штрафов ГИБДД, заявил РИА Новости директор артиста Геннадий Рыбак.
Ранее в "Комсомольской правде" появилась информация о том, что Киркорова внесли в базу Федеральной службы судебных приставов за неуплату трех штрафов на две тысячи рублей.
"Нет и не может быть никаких комментариев. У Филиппа нет неоплаченных штрафов", — сказал собеседник агентства.
Он также предоставил РИА Новости скриншот страницы мобильного приложения, свидетельствующий об уплате всех штрафов.
Согласно информации в банке данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, за Кирковым по состоянию на 19 августа числится 30 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму от 500 до трех тысяч рублей. Большинство нарушений были совершены в Москве и Московской области, три штрафа были выписаны в Тверской области. Нарушения датированы разными числами апреля 2019 года, исполнительные производства судебный пристав завел в августе.
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93633817
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ГИБДД МВД РФФедеральная служба судебных приставов РФФилипп КиркоровРоссияПроисшествия
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