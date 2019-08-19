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РИА Новости
Ситуация в Судане

Консолидировать Судан могут только военные, считает эксперт

12:11 19.08.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Обстановка в Судане на время переходного периода станет спокойнее, однако опыт прошлых лет показывает, что гражданские лица не могут выработать комплексный подход в управлении страной, такое сложное государство способны консолидировать только военные, заявил РИА Новости доцент Восточного факультета СПбГУ Игорь Герасимов.
Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в субботу в Хартуме основные политические документы - конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, по которым страна будет жить в ближайшие три года.
"На какое-то время можно ожидать успокоения в стране, общество успокоится... Однако опыт прошлого переходного периода, который действовал в Судане в 1985-1989 годах, обнажил неспособность ряда гражданских лиц, стоявших тогда у власти, к комплексному подходу в управлении страной. Дело в том, что они являются представителями определенного и племенного союза, и определенного суфийского братства. Соответственно, и отношения между племенными группами и суфийскими братствами формировались на протяжении нескольких столетий, и они неоднозначны. Редко можно было увидеть, чтобы все они пришли к единому знаменателю и общему согласию относительно политических шагов на внешней и внутренней арене", - сказал Герасимов.
По его словам, появление гражданского лидера неизбежно влечет за собой появление и оппозиции.  "Судан - многонациональная и многоконфессиональная страна. Консолидировать такое непростое государство могли только армейские люди, потому что в армии предполагается, что племенные узы не должны работать, а должны работать присяга и другая идеология. А когда речь идет о гражданских правительствах, у суданцев сразу возникает некий стереотип - если пришел человек, представляющий аль-Ансар (влиятельнейший в Судане суфийский орден - ред.) - значит, будет одна ориентация, а если пришла группа, возглавляемая Мергани (оппозиционный альянс - ред.), то скорее всего, они будут ориентироваться на союз с Египтом и Британией", - отметил эксперт.
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Как заметил Герасимов, с гражданскими представителями априори связаны некие ассоциации, в то время как у военных эта модель не работает. При нынешнем раскладе, полагает собеседник агентства, страны Запада активизируют контакты с Суданом и предпримут попытку продвигать к власти нужных им лиц. В то же время, отметил он, позиции России в этой африканской стране по-прежнему сильны.
"В Судане понимают, что Россия показала последовательность, обеспечивая поддержку Сирии и ее руководству для сохранения государственности страны. У многих суданцев сложилось мнение, что если бы Россия оказала подобную поддержку Судану, его позиции были бы куда крепче. Армейское руководство будет пытаться сохранять устойчивый характер отношений с РФ. Суданцы видят в нас доброго и надежного союзника, особенно военные", - резюмировал политолог.
Согласно конституционной декларации, которая заменит стране основной закон, высшим органом власти в Судане на переходный период, которой продлится три года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Руководить суверенным советом первый 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
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Уже известно, что суверенный совет - высший орган власти в стране - на часть переходного периода в 21 месяц возглавит руководитель военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Правительство страны, судя по всему, возглавит известный суданский экономист Абдалла Хамдук. Его кандидатуру на этот пост несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана в субботу заявил о своей поддержке кандидатуры Хамдука. Ранее он являлся исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.
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