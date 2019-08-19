В Кировской области мужчина напал с ножом на пассажирку автобуса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Житель Кировской области подозревается в покушении на убийство незнакомой женщины в салоне автобуса, пострадавшую спасли другие пассажиры, сообщает СУСК РФ по Кировской области.
Вечером в воскресенье на 67-м километре автодороги Киров - Советск 42-летний пьяный пассажир маршрутного автобуса поссорился с ранее незнакомой ему пассажиркой.
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"В ходе возникшего конфликта мужчина достал нож и нанес несколько ударов в область шеи потерпевшей. Женщину спасли другие пассажиры автобуса, которые остановили нападавшего и вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов и медиков", - говорится в сообщении СУСК.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.