В Кировской области мужчина напал с ножом на пассажирку автобуса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Житель Кировской области подозревается в покушении на убийство незнакомой женщины в салоне автобуса, пострадавшую спасли другие пассажиры, сообщает СУСК РФ по Кировской области.

Вечером в воскресенье на 67-м километре автодороги Киров - Советск 42-летний пьяный пассажир маршрутного автобуса поссорился с ранее незнакомой ему пассажиркой.

"В ходе возникшего конфликта мужчина достал нож и нанес несколько ударов в область шеи потерпевшей. Женщину спасли другие пассажиры автобуса, которые остановили нападавшего и вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов и медиков", - говорится в сообщении СУСК.