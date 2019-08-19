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РИА Новости

Ульяновские власти помогут с организацией похорон убитой подростком семьи

12:08 19.08.2019
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© Следственное управление СК РФ по Ульяновской областиДом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
© Следственное управление СК РФ по Ульяновской области
САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Отцу подростка, убившего свою семью в Ульяновской области и покончившего с собой, выделят материальную помощь в размере 260 тысяч рублей на организацию похорон, сообщает в понедельник министерство семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
По данным СК, утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие - члены одной семьи. Впоследствии было обнаружено тело родственника погибших - 16-летнего подростка.
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Ранее СК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой. По данным СК, орудием убийства мог быть топор. По информации прокуратуры, подросток мог болеть шизофренией.
Как ранее сообщал РИА Новости заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков, родители подростка были в разводе, у него остался отец, который "находится в шоковом состоянии" от произошедшего.
"По поручению губернатора Сергея Морозова родственникам погибшей семьи из Базарносызганского района окажут материальную поддержку. Планируется, что из средств областного бюджета будет выделено порядка 260 тысяч рублей на оплату расходов при организации похорон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в понедельник специалисты министерства выехали на место, чтобы выяснить, какая помощь необходима отцу подростка, а также для оказания социальной, психологической и материальной поддержки родственникам погибших.
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18 августа, 22:09РИА Новости
Отец убившего семью подростка под Ульяновском в шоке от случившегося
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Убийство семьи под УльяновскомСергей МорозовСледственный комитет РФУльяновская областьПроисшествия
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