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РИА Новости

Новым председателем Конституционного суда Молдавии стал экс-депутат Цуркан

11:59 19.08.2019
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© SputnikНовый председатель Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан
Новый председатель Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан
© Sputnik
КИШИНЕВ, 19 авг — РИА Новости. Новым председателем Конституционного суда Молдавии на заседании в понедельник был избран Владимир Цуркан, сообщает пресс-служба КС.
"В понедельник, 19 августа 2019, судьи Конституционного суда выбрали председателем КС судью Владимира Цуркана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.
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Согласно местному законодательству, председателя КС выбирают члены суда, отбор проходит путем тайного голосования. Цуркан сможет занимать эту должность в течение трех лет. Исполнять обязанности председателя КС в отсутствие Цуркана будет Люба Шова.
В Молдавии в начале июня обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство и назначили правительство. На следующий день Конституционный суд страны признал эти действия незаконными, а уже 15 числа пересмотрел и отменил собственные решения. В итоге 20 июня председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку, 26 июня его примеру последовали остальные судьи КС. Новый состав Конституционного суда принес присягу перед руководством республики 16 августа.
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