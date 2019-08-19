Новым председателем Конституционного суда Молдавии стал экс-депутат Цуркан

Согласно местному законодательству, председателя КС выбирают члены суда, отбор проходит путем тайного голосования. Цуркан сможет занимать эту должность в течение трех лет. Исполнять обязанности председателя КС в отсутствие Цуркана будет Люба Шова.

В Молдавии в начале июня обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство и назначили правительство. На следующий день Конституционный суд страны признал эти действия незаконными, а уже 15 числа пересмотрел и отменил собственные решения. В итоге 20 июня председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку, 26 июня его примеру последовали остальные судьи КС. Новый состав Конституционного суда принес присягу перед руководством республики 16 августа.