В Тюмени завершилось строительство кольцевой дороги

"В 2003 году, когда начали создавать кольцевую дорогу, в Тюмени проживало чуть более 500 тысяч человек. Были скептики, которые говорили: "Зачем они строят дороги в полях"? Сейчас в Тюмени уже 800 тысяч человек, и представьте на минуту, что было бы, если бы тогда не было принято это стратегическое решение, и оно бы планомерно не воплощалось в жизнь?", – привел собеседник агентства слова губернатора Моора.