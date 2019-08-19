В Тюмени завершилось строительство кольцевой дороги

ТЮМЕНЬ, 19 авг – РИА Новости. Строительство кольцевой дороги в Тюмени завершено и пущено движение автотранспорта, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы главы региона.
По его словам, торжественная церемония открытия движение по завершающему участку Тюменской кольцевой автодороги прошло 17 августа, где присутствовали министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.
"В 2003 году, когда начали создавать кольцевую дорогу, в Тюмени проживало чуть более 500 тысяч человек. Были скептики, которые говорили: "Зачем они строят дороги в полях"? Сейчас в Тюмени уже 800 тысяч человек, и представьте на минуту, что было бы, если бы тогда не было принято это стратегическое решение, и оно бы планомерно не воплощалось в жизнь?", – привел собеседник агентства слова губернатора Моора.
Якушев отметил символичность открытия такого важного объекта дорожной инфраструктуры в день, когда проходят основные празднования 75-летия Тюменской области.
По информации пресс-службы губернатора, общая протяженность кольцевой автодороги составила 55 километров, к ней присоединены четыре федеральных автодороги. Возведено 29 транспортных развязок, мостов и путепроводов, а также 18 надземных и подземных пешеходных переходов.
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Завершающим этапом её создания стал "Восточный обход". За шесть лет было построено 13,5 километра, в том числе шесть транспортных развязок и новый мост через Туру. Параллельно велись работы на примыканиях основных городских артерий, были возведены транспортные развязки с улицы Пермякова и улицы Мельникайте с устройством девяти надземных пешеходных переходов.