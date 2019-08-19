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РИА Новости

Экс-главе Клинского района вменили еще ряд афер на 43 миллиона рублей

11:54 19.08.2019 (обновлено: 12:21 19.08.2019)
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© Фото : администрация городского округа КлинАлександр Постригань
Александр Постригань
© Фото : администрация городского округа Клин
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экс-главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю, у которого прокуратура требует изъять активы на 9 миллиардов рублей, вменили еще ряд афер на 43 миллиона рублей.
Об этом сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"По данным следствия, Постригань в период работы в должности главы администрации Клинского района с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов, среди которых нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки", - сказала Врадий.
Ущерб от этих преступлений оценивается "не менее чем в 43 миллиона рублей".
Трое обвиняемых по этому делу заключены под стражу, двое пока не найдены, еще один скрылся за границей и объявлен в международный розыск.
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В зависимости от роли и степени участия каждого Постригань и еще шесть человек обвиняются в мошенничестве, присвоении и растрате и легализации имущества, добытого преступном путем.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что Постригань использовал служебное положение для обогащения за счет муниципального имущества, в преступную организацию он вовлек родственников, близких лиц и подконтрольные фирмы. По данным следствия, в 2002-2017 годах Постригань и его доверенные лица обратили в свою собственность свыше 2 тысяч объектов недвижимости Клинского района Московской области общей стоимостью более 9 миллиардов рублей.
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