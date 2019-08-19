Экс-главе Клинского района вменили еще ряд афер на 43 миллиона рублей

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экс-главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю, у которого прокуратура требует изъять активы на 9 миллиардов рублей, вменили еще ряд афер на 43 миллиона рублей.

Об этом сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

"По данным следствия, Постригань в период работы в должности главы администрации Клинского района с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов, среди которых нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки", - сказала Врадий.

Ущерб от этих преступлений оценивается "не менее чем в 43 миллиона рублей".

Трое обвиняемых по этому делу заключены под стражу, двое пока не найдены, еще один скрылся за границей и объявлен в международный розыск.

В зависимости от роли и степени участия каждого Постригань и еще шесть человек обвиняются в мошенничестве, присвоении и растрате и легализации имущества, добытого преступном путем.