Глава Госкино Украины написал заявление об увольнении

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что написал заявление об увольнении.
"Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя", - сказал Ильенко в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.
Он сообщил, что относился к должности как к инструменту достижения своей мечты, возрождению украинского кино. "Моя мечта осуществилась. Я считаю, что цель была достигнута, моя миссия на должности главы Госкино завершилась", - добавил Ильенко.
Ильенко был назначен на должность главы Госкино в 2014 году.