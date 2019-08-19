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РИА Новости

Глава Госкино Украины написал заявление об увольнении

11:51 19.08.2019
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© Фото : страница ДержКіно України в FacebookГлава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко
Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко
© Фото : страница ДержКіно України в Facebook
Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко. Архивное фото
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что написал заявление об увольнении.
"Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя", - сказал Ильенко в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.
Он сообщил, что относился к должности как к инструменту достижения своей мечты, возрождению украинского кино. "Моя мечта осуществилась. Я считаю, что цель была достигнута, моя миссия на должности главы Госкино завершилась", - добавил Ильенко.
Ильенко был назначен на должность главы Госкино в 2014 году.
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Филипп ИльенкоГосударственное агентство Украины по вопросам киноFacebook, Inc.УкраинаВ мире
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