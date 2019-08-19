Раскольник Филарет заявил, что не общался с Порошенко после выдачи томоса

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко рассказал, что после получения "новой церковью" томоса его общение с пятым президентом Украины Петром Порошенко прекратилось.

Ранее Филарет обвинил в обмане Порошенко и главу "новой церкви" Украины Епифания Думенко. Филарет заявил, что Порошенко обманул его и не сказал, на каких условиях "новая церковь" получит "томос". Филарет также заявил, что Думенко нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре прошлого года, что привело к ее расколу.

"После получения томоса у нас прекратилось общение с Петром Порошенко. Но он достиг своей цели: томос получили, а какой томос - это его не интересует", - сказал Филарет в интервью, опубликованном на сайте телеканала "112. Украина" в понедельник.

Также он отметил, что у него была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой последний отметил, что не будет вмешиваться в церковные дела. "Была встреча, на которой президент сказал, что будет поддерживать все церкви, не будет вмешиваться в церковные дела", - заявил он.

Денисенко также сообщил, что представители его церковной структуры не проводили крестный ход в Киеве по случаю Крещения Руси, чтобы "не показывать свою слабость" и не провоцировать конфликт между представителями религиозных организаций.

"Нас было мало, и поэтому мы не хотели показывать свою слабость", - заявил Филарет.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.