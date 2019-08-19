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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Раскольник Филарет заявил, что не общался с Порошенко после выдачи томоса

11:50 19.08.2019 (обновлено: 11:51 19.08.2019)
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Президент Украины Петр Порошенко и раскольник Филарет (Михаилу Денисенко)
Президент Украины Петр Порошенко и раскольник Филарет (Михаилу Денисенко)
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Президент Украины Петр Порошенко и раскольник Филарет (Михаилу Денисенко). Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Украинский раскольник Филарет Денисенко рассказал, что после получения "новой церковью" томоса его общение с пятым президентом Украины Петром Порошенко прекратилось.
Ранее Филарет обвинил в обмане Порошенко и главу "новой церкви" Украины Епифания Думенко. Филарет заявил, что Порошенко обманул его и не сказал, на каких условиях "новая церковь" получит "томос". Филарет также заявил, что Думенко нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре прошлого года, что привело к ее расколу.
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"После получения томоса у нас прекратилось общение с Петром Порошенко. Но он достиг своей цели: томос получили, а какой томос - это его не интересует", - сказал Филарет в интервью, опубликованном на сайте телеканала "112. Украина" в понедельник.
Также он отметил, что у него была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой последний отметил, что не будет вмешиваться в церковные дела. "Была встреча, на которой президент сказал, что будет поддерживать все церкви, не будет вмешиваться в церковные дела", - заявил он.
Денисенко также сообщил, что представители его церковной структуры не проводили крестный ход в Киеве по случаю Крещения Руси, чтобы "не показывать свою слабость" и не провоцировать конфликт между представителями религиозных организаций.
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"Нас было мало, и поэтому мы не хотели показывать свою слабость", - заявил Филарет.
Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Вскоре после этого Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
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Религия и мировоззрениеРаскольник Филарет ( Денисенко)Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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