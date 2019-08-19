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РИА Новости

В Нижнем Новгороде полиция задержала мужчину, повредившего пять машин

11:45 19.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Полицейские Нижнего Новгорода задержали мужчину, повредившего несколько автомобилей известного японского бренда, сообщает пресс-служба городского управления МВД.
В период с марта по апрель 2019 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода были повреждены пять иномарок, произведённых известной японской компанией. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый - 34-летний житель Нижнего Новгорода. Установлено, что он разбивал стёкла и зеркала кроссоверов одного и того же японского бренда. Пострадавшим владельцам автомобилей нанесён материальный ущерб на общую сумму около 100 000 рублей. Мужчина заключён под стражу. Расследование уголовных дел продолжается", - говорится в сообщении.
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