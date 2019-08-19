В Нижнем Новгороде полиция задержала мужчину, повредившего пять машин

В период с марта по апрель 2019 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода были повреждены пять иномарок, произведённых известной японской компанией. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

"В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый - 34-летний житель Нижнего Новгорода. Установлено, что он разбивал стёкла и зеркала кроссоверов одного и того же японского бренда. Пострадавшим владельцам автомобилей нанесён материальный ущерб на общую сумму около 100 000 рублей. Мужчина заключён под стражу. Расследование уголовных дел продолжается", - говорится в сообщении.