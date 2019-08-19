Встреча Макрона и Путина поможет в ослаблении санкций, считает эксперт

ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Встреча президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина поможет выработать политику для ослабления режима антироссийских санкций, считает профессор французского института геополитики Университета Париж 8 (IFG-Paris 8) Андрэ Филлер.

Переговоры Путина и Макрона состоятся в понедельник во второй половине дня в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон на юге Франции.

"Я думаю, что личная встреча позволит – возможно, в рамках Трианонского диалога – выработать двустороннюю политику, способствующую облегчению режима санкций в связи с невозможностью их полного снятия", - сказал Филлер РИА Новости.

Он напомнил об экономических интересах Франции и давлении со стороны представителей французской индустрии, которые много инвестировали в российскую экономику. Франция - первый иностранный работодатель в России, подчеркнул эксперт. "Мне кажется, что два президента существенно согласны, но нужно найти способ сформулировать этот договор таким образом, чтобы Европейский союз мог бы следовать формально этому двустороннему желанию и одобрить с юридической точки зрения постепенное снятие санкций против России и, напротив, российских санкций против европейской продукции", - добавил собеседник агентства.

По его мнению, двусторонняя встреча Путина и Макрона является, скорее, позитивным сигналом.

Эксперт указал, что есть досье, по которым у Москвы и Парижа схожие позиции, и те, по которым имеются большие разногласия. "Есть те (вопросы – ред.), по которым нет никаких проблем, как, например, иранское досье, где Франция и Россия на одной и той же волне и выступают против американской политики. По этому вопросу Франция и Россия могут действительно найти общий язык", - считает он.

Филлер также убежден, что существует взаимопонимание между сторонами по теме ослабления визового режима.