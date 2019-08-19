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РИА Новости

Встреча Макрона и Путина поможет в ослаблении санкций, считает эксперт

11:43 19.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Встреча президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина поможет выработать политику для ослабления режима антироссийских санкций, считает профессор французского института геополитики Университета Париж 8 (IFG-Paris 8) Андрэ Филлер.
Переговоры Путина и Макрона состоятся в понедельник во второй половине дня в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон на юге Франции.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Вчера, 09:59РИА Новости
Экс-посол Франции рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона
"Я думаю, что личная встреча позволит – возможно, в рамках Трианонского диалога – выработать двустороннюю политику, способствующую облегчению режима санкций в связи с невозможностью их полного снятия", - сказал Филлер РИА Новости.
Он напомнил об экономических интересах Франции и давлении со стороны представителей французской индустрии, которые много инвестировали в российскую экономику. Франция - первый иностранный работодатель в России, подчеркнул эксперт. "Мне кажется, что два президента существенно согласны, но нужно найти способ сформулировать этот договор таким образом, чтобы Европейский союз мог бы следовать формально этому двустороннему желанию и одобрить с юридической точки зрения постепенное снятие санкций против России и, напротив, российских санкций против европейской продукции", - добавил собеседник агентства.
По его мнению, двусторонняя встреча Путина и Макрона является, скорее, позитивным сигналом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
18 августа, 13:18РИА Новости
Макрону нужна встреча с Путиным, чтобы укрепить позиции, считает эксперт
Эксперт указал, что есть досье, по которым у Москвы и Парижа схожие позиции, и те, по которым имеются большие разногласия. "Есть те (вопросы – ред.), по которым нет никаких проблем, как, например, иранское досье, где Франция и Россия на одной и той же волне и выступают против американской политики. По этому вопросу Франция и Россия могут действительно найти общий язык", - считает он.
Филлер также убежден, что существует взаимопонимание между сторонами по теме ослабления визового режима.
"Конечно, остаются точки больших разногласий. Наиболее важным мне кажется возвращение к минским договоренностям и нормандскому формату после смены правительства и президента на Украине. Изменился ли расклад после президентских и парламентских выборов на Украине? Команда (президента Владимира) Зеленского и большинство в Раде, которое поддерживает президента, позволит ли это вернуться к более мирному тону и урегулировать конфликт? Или нет? Конечно, по моему мнению, интерес России в том, чтобы достигнуть наибольшего прогресса по Донбассу, чтобы не ставить под вопрос возвращение Крыма", - отметил эксперт.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00РИА Новости
Введение санкций против России и ответные шаги
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Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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