В Нижегородской области возбудили дело после пропажи девочки в лесу

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Нижегородские следователи возбудили уголовное дело об исчезновении пятилетней девочки, пропавшей в воскресенье в лесу в Нижегородской области, сообщает Следственный комитет РФ.
Пятилетняя девочка, приехавшая с родственниками в деревню Степановка Вознесенского района Нижегородской области, ушла из дома днем в воскресенье. До настоящего времени ее местонахождение не известно. В районе организованы масштабные мероприятия по поиску девочки. Всю ночь ребенка искали более 200 человек - сотрудники полиции и Росгвардии, волонтеры и местные жители.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения пятилетней Зарины Авгоновой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека)", - говорится в сообщении.
Следователи не исключают, что девочка могла самостоятельно уйти в лес, который находится в непосредственной близости от дома.
Сообщается, что уже организованы полномасштабные мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС по региону, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". Кроме того, допрашиваются родственники девочки, односельчане, устанавливаются все обстоятельства, при которых пропал ребенок.
"Опытные следователи-криминалисты регионального СК России используют специальную криминалистическую технику, в том числе в ночное время применялась световая башня (надувная осветительная конструкция, предназначенная для экстренного развёртывания на местности – ред.), в светлое время суток задействован квадрокоптер", - сообщает в свою очередь СУСК по региону.