В Нижегородской области возбудили дело после пропажи девочки в лесу

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Нижегородские следователи возбудили уголовное дело об исчезновении пятилетней девочки, пропавшей в воскресенье в лесу в Нижегородской области, сообщает Следственный комитет РФ.

Пятилетняя девочка, приехавшая с родственниками в деревню Степановка Вознесенского района Нижегородской области, ушла из дома днем в воскресенье. До настоящего времени ее местонахождение не известно. В районе организованы масштабные мероприятия по поиску девочки. Всю ночь ребенка искали более 200 человек - сотрудники полиции и Росгвардии, волонтеры и местные жители.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения пятилетней Зарины Авгоновой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека)", - говорится в сообщении.

Следователи не исключают, что девочка могла самостоятельно уйти в лес, который находится в непосредственной близости от дома.

Сообщается, что уже организованы полномасштабные мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС по региону, военнослужащие, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". Кроме того, допрашиваются родственники девочки, односельчане, устанавливаются все обстоятельства, при которых пропал ребенок.