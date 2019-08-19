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РИА Новости

Директор ульяновской школы опроверг домыслы о подростке, убившем свою семью

11:34 19.08.2019
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© Следственное управление СК РФ по Ульяновской областиДом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
© Следственное управление СК РФ по Ульяновской области
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство. Архивное фото
САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Подросток, убивший свою семью в Ульяновской области и покончивший с собой, был адекватным и общительным, дружил с одноклассниками и не имел врагов, сообщил в понедельник РИА Новости директор Базарносызганской средней школы № 1 Александр Исачкин.
По данным СК, утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие - члены одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших - 16-летнего подростка.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Ранее СК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой. По данным следователей, орудием убийства мог быть топор. По информации прокуратуры, подросток, оставивший предсмертную записку, в которой указал, что "решил уйти из жизни и забрать с собой всех, чтобы они не переживали", мог болеть шизофренией.
"Он был отличником, очень хорошо учился. Он был адекватным ребенком, общительным, он общался ровно со всеми одноклассниками, дружил, врагов у него не было. Он также активно участвовал в общественной жизни школы. Поэтому я в шоке от произошедшего", - сказал Исачкин.
Он также опроверг информацию о том, что подросток пил. "Некоторые СМИ написали, что он пил. Вы знаете, это вранье, глупости. По ребенку же видно, он всегда был опрятный, аккуратно одетый. Он был технарь, очень увлекался компьютерами", - рассказал Исачкин.
Опубликовано видео из дома в Ульяновской области, где подросток убил семью
18 августа, 17:19РИА Новости
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
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Убийство семьи в УльяновскеСледственный комитет РФУльяновская областьПроисшествия
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