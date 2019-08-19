Директор ульяновской школы опроверг домыслы о подростке, убившем свою семью

САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Подросток, убивший свою семью в Ульяновской области и покончивший с собой, был адекватным и общительным, дружил с одноклассниками и не имел врагов, сообщил в понедельник РИА Новости директор Базарносызганской средней школы № 1 Александр Исачкин.

По данным СК, утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие - члены одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших - 16-летнего подростка.

Ранее СК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой. По данным следователей, орудием убийства мог быть топор. По информации прокуратуры, подросток, оставивший предсмертную записку, в которой указал, что "решил уйти из жизни и забрать с собой всех, чтобы они не переживали", мог болеть шизофренией.

"Он был отличником, очень хорошо учился. Он был адекватным ребенком, общительным, он общался ровно со всеми одноклассниками, дружил, врагов у него не было. Он также активно участвовал в общественной жизни школы. Поэтому я в шоке от произошедшего", - сказал Исачкин.