Обвиняемого в коррупции экс-президента Судана аль-Башира доставили в суд

КАИР, 19 авг - РИА Новости. Экс-президент Судана Омар аль-Башир, обвиняемый в преступлениях, связанных с коррупцией, доставлен в суд, сообщает телеканал Экс-президент Судана Омар аль-Башир, обвиняемый в преступлениях, связанных с коррупцией, доставлен в суд, сообщает телеканал Sky News Arabia

На кадрах, транслируемых телеканалом в прямом эфире, видно, как к зданию суда в суданской столице Хартуме подъехал конвой из бронированных внедорожников в сопровождении армейских автомобилей. Из одного из джипов, как сообщает корреспондент телеканала, был выведен бывший суданский лидер, правивший страной 30 лет. Первое заседание суда над экс-президентом, по словам журналиста, "должно начаться с минуты на минуту".

Ранее генпрокуратура Судана сообщила, что все следственные мероприятия по уголовному делу в отношении свергнутого президента Омара аль-Башира завершены, ему предъявлено обвинение в коррупционных преступлениях с иностранной валютой, а также в отмывании денег. По данным СМИ, в ходе обыска в доме аль-Башира следователи нашли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также крупную сумму в местной валюте.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями народа.