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РИА Новости
Ситуация в Судане

Обвиняемого в коррупции экс-президента Судана аль-Башира доставили в суд

11:32 19.08.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Республики Судан Омар аль-Башир
Президент Республики Судан Омар аль-Башир
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
КАИР, 19 авг - РИА Новости. Экс-президент Судана Омар аль-Башир, обвиняемый в преступлениях, связанных с коррупцией, доставлен в суд, сообщает телеканал Sky News Arabia.
На кадрах, транслируемых телеканалом в прямом эфире, видно, как к зданию суда в суданской столице Хартуме подъехал конвой из бронированных внедорожников в сопровождении армейских автомобилей. Из одного из джипов, как сообщает корреспондент телеканала, был выведен бывший суданский лидер, правивший страной 30 лет. Первое заседание суда над экс-президентом, по словам журналиста, "должно начаться с минуты на минуту".
Ранее генпрокуратура Судана сообщила, что все следственные мероприятия по уголовному делу в отношении свергнутого президента Омара аль-Башира завершены, ему предъявлено обвинение в коррупционных преступлениях с иностранной валютой, а также в отмывании денег. По данным СМИ, в ходе обыска в доме аль-Башира следователи нашли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также крупную сумму в местной валюте.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями народа.
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После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза. В минувшую субботу переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в Хартуме основные политические документы - конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, по которым страна будет жить в ближайшие три года.
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Ситуация в СуданеОмар аль-БаширСуданВ мире
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