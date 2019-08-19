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РИА Новости

Российский посол в КНДР заявил о нарушении корейскими рыбаками правил лова

11:29 19.08.2019
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© AP Photo / Kim Kwang HyonПорт Раджин в Северной Корее
Порт Раджин в Северной Корее
© AP Photo / Kim Kwang Hyon
Порт Раджин в Северной Корее. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в ходе беседы с заместителем министра рыбного хозяйства КНДР Ким Чхан До обратил внимание на нарушения корейскими рыбаками правил и норм лова в российских водах, сообщило посольство на своей странице в Facebook.
В понедельник Мацегора проводил замминистра рыбного хозяйства КНДР в Москву на 31-ю сессию Корейско-Российской смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. В посольстве РФ отметили, что в состав корейской делегации вошли сотрудники соответствующих корейских министерств и ведомств, отвечающих за решение проблем, связанных с предотвращением нерегулируемого, незаконного и несообщаемого промысла.
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"В ходе состоявшейся с заместителем министра беседы посол особо подчеркнул необходимость принятия самых срочных мер, которые бы исключили получившие, к сожалению, в последнее время широкое распространение случаи нарушения корейскими рыбаками правил и норм лова в российских водах", - сообщило посольство.
В свою очередь заместитель министра заверил, что "корейская сторона настроена действовать самым решительным образом с тем, чтобы исправить ситуацию".
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Александр МацегораКНДРРоссияВ мире
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