Российский посол в КНДР заявил о нарушении корейскими рыбаками правил лова

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в ходе беседы с заместителем министра рыбного хозяйства КНДР Ким Чхан До обратил внимание на нарушения корейскими рыбаками правил и норм лова в российских водах, сообщило посольство на своей странице в Facebook.

В понедельник Мацегора проводил замминистра рыбного хозяйства КНДР в Москву на 31-ю сессию Корейско-Российской смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. В посольстве РФ отметили, что в состав корейской делегации вошли сотрудники соответствующих корейских министерств и ведомств, отвечающих за решение проблем, связанных с предотвращением нерегулируемого, незаконного и несообщаемого промысла.

"В ходе состоявшейся с заместителем министра беседы посол особо подчеркнул необходимость принятия самых срочных мер, которые бы исключили получившие, к сожалению, в последнее время широкое распространение случаи нарушения корейскими рыбаками правил и норм лова в российских водах", - сообщило посольство.