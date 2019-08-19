Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как сразу после прилета у трапа супругов встречают три девушки в традиционных украинских нарядах и предлагают гостям "хлеб-соль".
Глава правительства отломил кусочек каравая, обмакнул в соль и надкусил, а затем передал жене. Сара Нетаньяху озадаченно посмотрела на полученный кусок и бросила его на землю.
Пользователи Сети негативно отреагировали на поступок Сары Нетаньяху.
"Это неуважение не только к украинцам, но и вообще к славянам", — пишет Art Nord.
"Если бы меня в каком нибудь племени встречали по традиции сырым тунцом с опарышами, я сделала бы усилие и запихнула кусочек в рот! Уважение. А здесь хлеб!!!!" — комментирует Марина Медун.
"Поступок, конечно, скотский. Могла бы просто отказаться, сославшись на диету", — написал Александр Безенчук.
Некоторые из них попытались оправдать ее поведение.
"Просто уронила, не судите строго", — пишет delafeur.
"И чего вы такие злые? Ну уронила корочку хлеба. Эка невидаль..." — написал Игорь Павлов.
Как отмечают израильские СМИ, жена Нетаньяху была не в духе еще в израильском аэропорту перед вылетом в Киев, поскольку разозлилась на командира воздушного судна за то, что тот не поприветствовал ее должным образом при посадке в самолет.
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