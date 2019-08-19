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РИА Новости

В Кузбассе экс-бухгалтера будут судить за присвоение премий

11:20 19.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 19 авг- РИА Новости. Экс-бухгалтер из Кемерово пойдет под суд за неправомерно выписываемые премии себе и своей дочери, ей грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Сообщается, что следователем УМВД России по городу Кемерово окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летней местной жительницы, бывшего бухгалтера местного социального центра. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата".
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Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Кемерово по заявлению руководителя организации.
"Следствием установлено, что обвиняемая на протяжении трех лет неправомерно начисляла денежные премии и завышала зарплату себе и своей дочери, которая также трудилась в центре социальной помощи", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сумма причиненного ущерба составила около 450 000 рублей, что является крупным размером.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база противоправной деятельности обвиняемой, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания 6 лет лишения свободы" – отмечается в пресс-релизе.
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