В Челябинске контрольно-счетная палата проверит кладбища

"В пятницу вручен акт о проверке в МКУ "Городская среда", все нарушения в сжатом виде сегодня представлю… На сегодняшний день в программу (проверок) внесено одно изменение – внесена проверка в (МКУ) "Служба городских кладбищ", - сказал он на аппаратном совещании в администрации города.

"Пусть проверяют, у нас нет секретов. Если нарушения будут выявлены, то нарушители должны быть привлечены к ответственности", - сказала в свою очередь журналистам врио главы Челябинска Наталья Котова.

Как сообщало следственное управление СК РФ по региону, днем 20 марта 2019 года на территории Успенского кладбища Курчатовского района Челябинска были найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Позже подозреваемый в убийстве был задержан. По мнению следствия, мужчина в ходе конфликта из-за неприязненных отношений несколько раз выстрелил в двух местных жителей из огнестрельного оружия.