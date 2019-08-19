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РИА Новости

СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Самарой

11:14 19.08.2019 (обновлено: 11:22 19.08.2019)
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© Фото : Главное управление МЧС России по Самарской областиПадение легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области. 18 августа 2019
Падение легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области. 18 августа 2019
© Фото : Главное управление МЧС России по Самарской области
САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолета под Самарой, в результате которого погиб пилот, сообщает в понедельник Приволжское следственное управление на транспорте.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что в воскресенье в 13.20 (12.20 мск) в районе села Подстепки Ставропольского района Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55. Погиб пилот, который был собственником самолета. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис", расположенного в селе Подстепки.
"Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, основными версиями произошедшего следователи рассматривают ошибку пилотирования или технические неисправности самолета.
Под Самарой разбился легкомоторный самолет: кадры с места событий
18 августа, 19:32РИА Новости
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
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