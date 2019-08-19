СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Самарой

САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолета под Самарой, в результате которого погиб пилот, сообщает в понедельник Приволжское следственное управление на транспорте.

Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что в воскресенье в 13.20 (12.20 мск) в районе села Подстепки Ставропольского района Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55. Погиб пилот, который был собственником самолета. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис", расположенного в селе Подстепки.

"Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.