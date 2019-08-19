В Каспийском море нашли черный ящик азербайджанского МиГ-29

БАКУ, 19 авг – РИА Новости. "Черный ящик" потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана обнаружен в Каспийском море, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Ранее военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Позднее в Каспии были найдены фрагменты упавшего истребителя, но пилота до сих пор ищут.
"Обнаружен "черный ящик" потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана", - сообщает оборонное ведомство.
Как уточнило ведомство, в настоящее время специалисты изучают техническое состояние "черного ящика". "Продолжается извлечение из моря частей истребителя", - заключили в Минобороны Азербайджана.