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РИА Новости

В Каспийском море нашли черный ящик азербайджанского МиГ-29

11:14 19.08.2019 (обновлено: 11:29 19.08.2019)
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© Министерство Обороны АзербайджанаИстребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
© Министерство Обороны Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 19 авг – РИА Новости. "Черный ящик" потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана обнаружен в Каспийском море, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Ранее военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Позднее в Каспии были найдены фрагменты упавшего истребителя, но пилота до сих пор ищут.
"Обнаружен "черный ящик" потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана", - сообщает оборонное ведомство.
Как уточнило ведомство, в настоящее время специалисты изучают техническое состояние "черного ящика". "Продолжается извлечение из моря частей истребителя", - заключили в Минобороны Азербайджана.
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