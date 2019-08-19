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РИА Новости

Жена Нетаньяху устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев

11:12 19.08.2019
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© AP Photo / Heidi LevineЖена премьера Израиля Сара Нетаньяху
Жена премьера Израиля Сара Нетаньяху
© AP Photo / Heidi Levine
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг - РИА Новости. Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху устроила скандал на борту самолета в Киев из-за того, что ее не поприветствовал пилот по громкой связи, сообщают местные СМИ.
Поездка Биньямина Нетаньяху на Украину проходит 18-20 августа - примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми глава правительства стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР. В Киеве Нетаньяху, прилетевший туда накануне вечером, в понедельник встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и почтит память жертв Холокоста на церемонии в Бабьем Яре.
Как сообщает издание "Джерузалем пост", супруга премьера встала с места и "гневно потребовала, чтобы ее допустили в кабину пилота, однако этому помешала охрана". Через некоторое время командир экипажа вновь обратился к чете по громкой связи и поприветствовал Сару Нетаньяху.
В канцелярии премьер-министра сообщили, что "произошло недопонимание, которое немедленно прояснили, и полет прошел по плану". То, как инцидент преподнесли СМИ, в окружении Нетаньяху назвали "искажением".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара
16 июня, 12:44РИА Новости
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
"История про охранников - также полная ложь. Это еще одна попытка отвлечь внимание от важного международного визита премьер-министра", - приводит издание слова канцелярии.
Властный характер жены Нетаньяху, которую обвиняют во вмешательстве не только в хозяйственные, но и политические дела, с 1990-х регулярно становится мишенью для критики главы израильского правительства, который всякий раз встает на ее защиту и списывает такие нападки на происки конкурентов.
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Сара НетаньяхуБиньямин НетаньяхуИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Высмеивают статью,скорее те, кто не дочитал ее до конца, где сказано о том, что СМИ исказили информацию
19 августа, 12:08
МКМишка Квакин
2522006
И как Вы поняли,что она зазвездилась? Не путаете с Медведевой,которая везде позволяла себе опаздывать,а где-то предпочла официальную программу походам по магазинам,когда её ждали в музее?
19 августа, 14:45
Татьяна Кузьмина
2802002
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