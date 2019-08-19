Жена Нетаньяху устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 авг - РИА Новости. Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху устроила скандал на борту самолета в Киев из-за того, что ее не поприветствовал пилот по громкой связи, сообщают местные СМИ.

Поездка Биньямина Нетаньяху на Украину проходит 18-20 августа - примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми глава правительства стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР. В Киеве Нетаньяху, прилетевший туда накануне вечером, в понедельник встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и почтит память жертв Холокоста на церемонии в Бабьем Яре.

Как сообщает издание " Джерузалем пост ", супруга премьера встала с места и "гневно потребовала, чтобы ее допустили в кабину пилота, однако этому помешала охрана". Через некоторое время командир экипажа вновь обратился к чете по громкой связи и поприветствовал Сару Нетаньяху.

В канцелярии премьер-министра сообщили, что "произошло недопонимание, которое немедленно прояснили, и полет прошел по плану". То, как инцидент преподнесли СМИ, в окружении Нетаньяху назвали "искажением".

"История про охранников - также полная ложь. Это еще одна попытка отвлечь внимание от важного международного визита премьер-министра", - приводит издание слова канцелярии.