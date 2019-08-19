В Киеве начались переговоры Зеленского и Нетаньяху

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводят переговоры в Киеве, трансляцию церемонии их встречи вели украинские телеканалы.
Зеленский встретил Нетаньяху возле Мариинского дворца в Киеве, их приветствовал почетный караул, после этого войска промаршировали по плацу перед дворцом, а президент и премьер отправились на переговоры.
18 августа, 19:16РИА НовостиНетаньяху раскрыл цель своего визита на Украину
Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, он примет участие в ряде мероприятий.