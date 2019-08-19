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РИА Новости

В Киеве начались переговоры Зеленского и Нетаньяху

11:12 19.08.2019 (обновлено: 15:25 19.08.2019)
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© Фото : пресс-служба Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
© Фото : пресс-служба Президента Украины
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводят переговоры в Киеве, трансляцию церемонии их встречи вели украинские телеканалы.
Зеленский встретил Нетаньяху возле Мариинского дворца в Киеве, их приветствовал почетный караул, после этого войска промаршировали по плацу перед дворцом, а президент и премьер отправились на переговоры.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
18 августа, 19:16РИА Новости
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Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, он примет участие в ряде мероприятий.
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Владимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуИзраильУкраинаВ мире
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