В Киеве начались переговоры Зеленского и Нетаньяху

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводят переговоры в Киеве, трансляцию церемонии их встречи вели украинские телеканалы.

Зеленский встретил Нетаньяху возле Мариинского дворца в Киеве, их приветствовал почетный караул, после этого войска промаршировали по плацу перед дворцом, а президент и премьер отправились на переговоры.