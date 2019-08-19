Защита украинского замминистра Грымчака подаст апелляцию на его арест

Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников минкультуры для принятия заказных решений". В пятницу, 16 августа, суд арестовал Грымчака на 60 дней с возможность внесения залога в размере 6 миллионов гривен (более 236 тысяч долларов). Его адвокат Татьяна Матяш заявила, что в решении суда неправильно указано отчество Грымчака, по ее словам, по сути, арестован другой человек. Позже Деснянский районный суд Чернигова решил исправить ошибки и оставить в силе решение об аресте Грымчака.