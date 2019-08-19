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РИА Новости

Защита украинского замминистра Грымчака подаст апелляцию на его арест

11:10 19.08.2019
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© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : страница ГПУ в Facebook
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Защита замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака намерена в понедельник подать апелляцию на его арест, сообщила адвокат Татьяна Матяш.
Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников минкультуры для принятия заказных решений". В пятницу, 16 августа, суд арестовал Грымчака на 60 дней с возможность внесения залога в размере 6 миллионов гривен (более 236 тысяч долларов). Его адвокат Татьяна Матяш заявила, что в решении суда неправильно указано отчество Грымчака, по ее словам, по сути, арестован другой человек. Позже Деснянский районный суд Чернигова решил исправить ошибки и оставить в силе решение об аресте Грымчака.
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"Нет, мы не подавали еще, мы представим сегодня", - цитирует Матяш агентство УНН. Она добавила, что речь идет об обжаловании обоих постановлений Деснянского районного суда Чернигова: о взятии под стражу с ошибкой в отчестве, а также определения об исправлении ошибки в первом документе.
По ее словам, в семьи замминистра нет денег для внесения залога, потому вопрос о внесении залога не стоит.
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