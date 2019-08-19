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РИА Новости

СК возбудил дело о халатности после убийства младенца в Красноярске

11:10 19.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности должностных лиц из органов опеки после убийства младенца в Красноярске, сообщает ГСУСК региона.
Ранее СК сообщил, что утром 15 августа отец ребенка, находясь в состоянии опьянения, выбросил из окна комнаты общежития четырехмесячную дочь. В настоящее время он арестован. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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По данным СК региона, родители погибшей ранее неоднократно привлекались к ответственности за совершение административных правонарушений в отношении полуторагодовалого сына. В декабре 2018 года мальчик был изъят из семьи, но в январе 2019 года на основании заключения органов опеки и попечительства возвращен родителям. При принятии этого решения органы профилактики не учли, что отец ранее был судим за совершение особо тяжких преступлений, оба родителя состоят на учете у врача-нарколога и злоупотребляют спиртным. Кроме того, женщина ранее была лишена родительских прав в отношении троих старших детей от предыдущего брака.
"По факту халатного отношения к своим должностным обязанностям сотрудников органов профилактики следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.
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По версии следователей, неустановленные должностные лица органов системы профилактики при работе с неблагополучной семьей "ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, не приняли необходимых мер по предотвращению противоправного поведения родителей погибшего ребенка". Дети не были своевременно изъяты из семьи, что в итоге привело к убийству девочки, отмечает следствие.
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