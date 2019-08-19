СК возбудил дело о халатности после убийства младенца в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Следователи возбудили дело о халатности должностных лиц из органов опеки после убийства младенца в Красноярске, сообщает ГСУСК региона.

Ранее СК сообщил, что утром 15 августа отец ребенка, находясь в состоянии опьянения, выбросил из окна комнаты общежития четырехмесячную дочь. В настоящее время он арестован. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным СК региона, родители погибшей ранее неоднократно привлекались к ответственности за совершение административных правонарушений в отношении полуторагодовалого сына. В декабре 2018 года мальчик был изъят из семьи, но в январе 2019 года на основании заключения органов опеки и попечительства возвращен родителям. При принятии этого решения органы профилактики не учли, что отец ранее был судим за совершение особо тяжких преступлений, оба родителя состоят на учете у врача-нарколога и злоупотребляют спиртным. Кроме того, женщина ранее была лишена родительских прав в отношении троих старших детей от предыдущего брака.

"По факту халатного отношения к своим должностным обязанностям сотрудников органов профилактики следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.