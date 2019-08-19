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РИА Новости

Родственница школьника, убившего родных, назвала возможную причину трагедии

11:03 19.08.2019 (обновлено: 12:29 19.08.2019)
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© Следственное управление СК РФ по Ульяновской областиДом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
© Следственное управление СК РФ по Ульяновской области
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Родственница подростка, убившего свою семью в Ульяновской области, Наталия Ширманова назвала возможную причину трагедии.
Женщина рассказала, что семья планировала уехать на свадьбу к тете, однако детей не пригласили. Подросток должен был остаться дома вместе с двоюродной сестрой Дашей и ухаживать за четырехлетними близняшками.
Ширманова отметила, что категорический запрет на поездку мог спровоцировать агрессию школьника.

"Я думаю, что причиной послужило это. Потому что тут чуть ли не война была из-за этой свадьбы", — заявила женщина в комментарии РЕН ТВ.

Как сообщалось ранее, в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области были найдены тела пяти человек: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей.
Позже возле вышки сотовой связи неподалеку от села обнаружили тело родственника погибших — 16-летнего подростка. По предварительным данным, он убил членов своей семьи топором, после чего покончил с собой.
Представитель прокуратуры рассказал, что школьник оставил записку, в которой признался, что не хочет больше жить, а родственников "заберет с собой". По его мнению, подросток страдал шизофренией.
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