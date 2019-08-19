В Судане отложили роспуск военного совета

ХАРТУМ 19 авг - РИА Новости. Роспуск переходного военного совета и формирование суверенного совета в Судане перенесены на 48 часов по просьбе оппозиционной коалиции "Сил за свободу и перемены", заявил официальный представитель военсовета Шамс ад-Дин аль-Кабаши.

Ранее сообщалось, что суданская оппозиция определилась с именами своих пяти кандидатов в суверенный совет Судана, который станет высшим органом власти в стране на переходный период.

"Отложено издание специального конституционного указа о роспуске переходного военного совета и формирования суверенного совета на 48 часов по просьбе "Сил за свободу и перемены", чтобы они смогли достичь консенсуса о пяти кандидатах в суверенный совет", - сообщил аль-Кабаши.

Он добавил, что военный совет и "Силы за свободу и перемены" провели длительное заседание, в ходе которого обсудили меры по формированию суверенного совета и подтвердили свою приверженность срокам формирования структур переходной власти.

Аль-Кабаши также подчеркнул, что военные и оппозиция согласовали кандидатуру 11-го члена суверенного совета, добавив, что каждая из сторон представила имена своих пяти кандидатов в совет. По его словам, "Силы за свободу и перемены" попросили о предоставлении 48 часов, чтобы передать окончательный список своих кандидатов.

Согласно конституционной декларации, которая заменит стране основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три с небольшим года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.

Уже известно, что суверенный совет на часть переходного периода в 21 месяц возглавит руководитель военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан. Правительство страны, судя по всему, возглавит известный суданский экономист Абдалла Хамдук. Его кандидатуру на этот пост несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана в субботу заявил своей поддержке кандидатуры Хамдука. Ранее он являлся исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).