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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане отложили роспуск военного совета

11:02 19.08.2019 (обновлено: 11:36 19.08.2019)
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ХАРТУМ 19 авг - РИА Новости. Роспуск переходного военного совета и формирование суверенного совета в Судане перенесены на 48 часов по просьбе оппозиционной коалиции "Сил за свободу и перемены", заявил официальный представитель военсовета Шамс ад-Дин аль-Кабаши.
Ранее сообщалось, что суданская оппозиция определилась с именами своих пяти кандидатов в суверенный совет Судана, который станет высшим органом власти в стране на переходный период.
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"Отложено издание специального конституционного указа о роспуске переходного военного совета и формирования суверенного совета на 48 часов по просьбе "Сил за свободу и перемены", чтобы они смогли достичь консенсуса о пяти кандидатах в суверенный совет", - сообщил аль-Кабаши.
Он добавил, что военный совет и "Силы за свободу и перемены" провели длительное заседание, в ходе которого обсудили меры по формированию суверенного совета и подтвердили свою приверженность срокам формирования структур переходной власти.
Аль-Кабаши также подчеркнул, что военные и оппозиция согласовали кандидатуру 11-го члена суверенного совета, добавив, что каждая из сторон представила имена своих пяти кандидатов в совет. По его словам, "Силы за свободу и перемены" попросили о предоставлении 48 часов, чтобы передать окончательный список своих кандидатов.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
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Военный совет Судана и оппозиция подписали конституционную декларацию
Согласно конституционной декларации, которая заменит стране основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период, которой продлится три с небольшим года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
Уже известно, что суверенный совет на часть переходного периода в 21 месяц возглавит руководитель военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан. Правительство страны, судя по всему, возглавит известный суданский экономист Абдалла Хамдук. Его кандидатуру на этот пост несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана в субботу заявил своей поддержке кандидатуры Хамдука. Ранее он являлся исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
Президент Республики Судан Омар аль-Башир
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