Более трех тысяч москвичей протестируют систему электронного голосования

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч москвичей намерены протестировать систему электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму 21 августа, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
"Третий тест послезавтра. Зарегистрировано избирателей по округам: 1 округ - 1641, 10 округ - 1042, 30 округ - 547", - написал Венедиктов.
Как ранее сообщалось на официальном сайте мэра и правительства Москвы, в третьем тестировании примут участие только жители тех округов, в которых пройдет электронное голосование в единый день выборов 8 сентября. На третьем этапе тестирования системы москвичи будут решать вопросы развития своих районов.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице. -0-