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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Более трех тысяч москвичей протестируют систему электронного голосования

11:02 19.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВыборы
Выборы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Выборы. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч москвичей намерены протестировать систему электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму 21 августа, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
"Третий тест послезавтра. Зарегистрировано избирателей по округам: 1 округ - 1641, 10 округ - 1042, 30 округ - 547", - написал Венедиктов.
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
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Как ранее сообщалось на официальном сайте мэра и правительства Москвы, в третьем тестировании примут участие только жители тех округов, в которых пройдет электронное голосование в единый день выборов 8 сентября. На третьем этапе тестирования системы москвичи будут решать вопросы развития своих районов.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
14 августа, 18:13Выборы в Мосгордуму
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При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице. -0-
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваРоссияОбщество
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