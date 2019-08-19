В Приамурье поддержали идею ограничить использование телефонов в школах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг - РИА Новости. Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева сообщила РИА Новости, что поддерживает рекомендацию Минпросвещения ограничить использование мобильных телефонов в школах.

Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведённого Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.