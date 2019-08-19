ЕС осенью вернется к определению "черного списка" стран по отмыванию денег

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) планирует осенью вернуться к работе над списком третьих стран, которые обвиняются в отмывании денег после того, как предыдущий список был отклонен в марте Советом ЕС, пишет газета Еврокомиссия (ЕК) планирует осенью вернуться к работе над списком третьих стран, которые обвиняются в отмывании денег после того, как предыдущий список был отклонен в марте Советом ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Веру Йоурову (Vera Jourova).

Еврокомиссар сообщила газете, что к октябрю ЕК представит обновленную методологию для выявления зарубежных юрисдикций, которые не в состоянии устранить риски отмывания денег и финансирования терроризма. По словам Йоуровой, ЕК будет продвигать новый "черный список", используя новую методологию, разработанную в сотрудничестве с властями стран ЕС.

ЕК в феврале приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма и предложила его на одобрение странам Евросоюза. В список вошли Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен. При этом ЕК не предлагала запрещать транзакции со странами из нового списка, она лишь призвала к большей внимательности в их совершении.

Совет стран Евросоюза в начале марта отклонил этот список единогласно. Объяснялось это тем, что документ, по мнению Совета, был разработан не в рамках прозрачного и гибкого процесса, который бы стимулировал указанные страны к принятию решительных действий и уважал бы их право быть услышанным. ЕК теперь должна будет предложить новый проект списка.

"Государства-члены ЕС критически отнеслись к методологии по двум причинам: их недостаточное участие в процессе и недостаточная коммуникация с территориями, которые могут быть включены в список. Мы учли этот момент и сказали, что нам нужно пораньше связаться с государствами, которые могут появиться в списке. Вот почему мы сейчас пересматриваем методологию", - сказала Йоурова.