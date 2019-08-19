Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T11:21Z
https://ria.ru/20190819/1557628451.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155762/82/1557628207_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_2c0f5576b3d3a95f19ab95508788a802.jpg
РИА Новости

На Канарах восемь тысяч человек эвакуировали из-за природного пожара

10:55 19.08.2019 (обновлено: 11:21 19.08.2019)
949
© REUTERS / Borja SuarezЛесной пожар на Канарских островах
Лесной пожар на Канарских островах
© REUTERS / Borja Suarez
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число эвакуированных из-за начавшегося в субботу природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, возросло до 8 тысяч, сообщает издание Canarias7 со ссылкой на местную службу экстренной помощи.
Ранее сообщалось об эвакуации более 5 тысяч человек.
По данным издания, площадь пожара возросла до 6 тысяч гектаров. Ситуация осложняется сильным ветром и жарой.
Ранее глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил, что остров Гран-Канария столкнулся с "прожорливым огнем", который продолжается, не поддаваясь "сдерживанию или контролю".
По данным издания, в тушении пожара в подельник задействованы 700 человек и 16 единиц авиатехники.
000200
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмКанарские островаВ мире
Рекомендуем
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
РИА
Новости
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Таможня
В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Лента
новостей
Сотрудники полиции Испании в провинции Жирона, Каталония
Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном курорте в Испании
Корпус реактора для первого блока Белорусской АЭС на заводе Атоммаш
Литва хочет создать коалицию против Белорусской АЭС, сообщили СМИ
Девушка спит в салоне самолета
Выяснилось, что думают туристы о плате за выбор места в самолете
Певица Пелагея
Названы наставники во втором сезоне шоу "Голос 60+"
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве
На северо-западе Москвы ограбили храм
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
В Киеве начались переговоры Зеленского и Нетаньяху
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
В Судане отложили роспуск военного совета
Банкноты номиналом 1 доллар США
СМИ назвали крупнейших должников России
Логотип агентства Fitch Ratings
Fitch повысило рейтинги шести российских городов и областей
Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
Лента новостейМолния