На Канарах восемь тысяч человек эвакуировали из-за природного пожара

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число эвакуированных из-за начавшегося в субботу природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, возросло до 8 тысяч, сообщает издание Canarias7 со ссылкой на местную службу экстренной помощи.
Ранее сообщалось об эвакуации более 5 тысяч человек.
По данным издания, площадь пожара возросла до 6 тысяч гектаров. Ситуация осложняется сильным ветром и жарой.
Ранее глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил, что остров Гран-Канария столкнулся с "прожорливым огнем", который продолжается, не поддаваясь "сдерживанию или контролю".
По данным издания, в тушении пожара в подельник задействованы 700 человек и 16 единиц авиатехники.
5000 personas evacuadas y más de 3.400 hectáreas quemadas.— Mar Gómez (@MarGomezH) 19 августа 2019 г.
El viento y la falta de humedad complican las labores de extinción en el incendio que afecta a Gran Canaria.
En esta imagen puede verse Fuerteventura y al fondo ardiendo #GranCanaria
📸 @PilotMahoney) #IFValleseco pic.twitter.com/k3seJBcDou