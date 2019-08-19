На Канарах восемь тысяч человек эвакуировали из-за природного пожара

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число эвакуированных из-за начавшегося в субботу природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, возросло до 8 тысяч, сообщает издание Число эвакуированных из-за начавшегося в субботу природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, возросло до 8 тысяч, сообщает издание Canarias7 со ссылкой на местную службу экстренной помощи.

Ранее сообщалось об эвакуации более 5 тысяч человек.

По данным издания, площадь пожара возросла до 6 тысяч гектаров. Ситуация осложняется сильным ветром и жарой.

Ранее глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил, что остров Гран-Канария столкнулся с "прожорливым огнем", который продолжается, не поддаваясь "сдерживанию или контролю".

По данным издания, в тушении пожара в подельник задействованы 700 человек и 16 единиц авиатехники.