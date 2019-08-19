Синоптики пообещали москвичам июльское тепло на этой неделе

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. По-июльски теплая солнечная погода и плюс 25 градусов ожидается в Москве на этой неделе, сказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода будет солнечная, существенных осадков до пятницы у нас не ожидается, температура уже завтра повысится до 25 градусов, в среду тоже будет теплый, почти по-июльски теплый день", - сказала Позднякова.