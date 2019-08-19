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РИА Новости

Синоптики пообещали москвичам июльское тепло на этой неделе

10:55 19.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. По-июльски теплая солнечная погода и плюс 25 градусов ожидается в Москве на этой неделе, сказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода будет солнечная, существенных осадков до пятницы у нас не ожидается, температура уже завтра повысится до 25 градусов, в среду тоже будет теплый, почти по-июльски теплый день", - сказала Позднякова.
Отдыхающие в парке Царицыно в Москве
16 августа, 17:33Радио
Ранних листопадов не ждите. Синоптики рассказали о погоде
Небольшое понижение температуры ожидается только в пятницу - до 18-23 градусов, но и эта температура выше нормы, отметила синоптик.
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