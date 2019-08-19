В Германии 12 беженцев пострадали при пожаре в общежитии

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в результате пожара в общежитии для беженцев в немецком городе Гисен, сообщает издание Двенадцать человек пострадали в результате пожара в общежитии для беженцев в немецком городе Гисен, сообщает издание Bild со ссылкой на местную полицию.

Пожар начался в ночь на понедельник в одной из комнат на первом этаже. В ликвидации пожара был задействован большое число пожарных.

Как отмечается, двое из пострадавших были госпитализированы. Здание на данный момент не пригодно для проживания, и 56 человек разместят в другом месте.

По данным издания, ущерб от пожара составляет около 40 тысяч евро. Причина возгорания пока не установлена.