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РИА Новости

В Германии 12 беженцев пострадали при пожаре в общежитии

10:54 19.08.2019
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© Fotolia / JFsPicМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии
© Fotolia / JFsPic
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в результате пожара в общежитии для беженцев в немецком городе Гисен, сообщает издание Bild со ссылкой на местную полицию.
Пожар начался в ночь на понедельник в одной из комнат на первом этаже. В ликвидации пожара был задействован большое число пожарных.
Как отмечается, двое из пострадавших были госпитализированы. Здание на данный момент не пригодно для проживания, и 56 человек разместят в другом месте.
По данным издания, ущерб от пожара составляет около 40 тысяч евро. Причина возгорания пока не установлена.
Как отмечает издание, еще один пожар в общежитии для мигрантов произошёл в городе Билефельд на западе Германии. Причина возгорания и размер ущерба пока неизвестны. Сообщается, что здание сильно повреждено.
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