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РИА Новости

Под Хабаровском почти 160 детей эвакуировали из лагеря после разлива реки

10:53 19.08.2019
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© ГУ МЧС по Хабаровскому краюЛиквидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае. 17 августа 2019
© ГУ МЧС по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Почти 160 детей эвакуированы из лагеря в поселке Переяславка Хабаровского края в связи с угрозой подтопления дороги рекой Кия, которая после дождей вышла из берегов, сообщает краевое правительство.
"Детский оздоровительный лагерь "Дружина имени Бонивура" в Переяславке завершил летнюю кампанию на неделю раньше, 158 подростков в возрасте 12-17 лет эвакуированы в связи с угрозой подтопления дороги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство детей отправлены по домам, 35 подростков из числа коренных малочисленных народов перевезены в лагерь "Созвездие", 12 воспитанников детских домов Комсомольска-на-Амуре, Солнечного и Амурска вывезены в центр туризма в Хабаровске, откуда их заберут. Деньги за недополученный детьми отдых будут возвращены.
Лагерь "Дружина имени Бонивура" расположен на левом берегу реки Кия в поселке Переяславка района имени Лазо. Смена "Время героев" началась 13 августа и должна была завершиться 26 августа. За это время подростки должны были пройти комплекс образовательных и практических занятий, который включает военную историю, рукопашный бой, а также строевую, огневую, туристскую и медико-санитарную подготовку.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае объявлен режим ЧС из-за паводков. Уровень Амура приближается к опасной отметке в 6 метров.
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