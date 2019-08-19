Под Хабаровском почти 160 детей эвакуировали из лагеря после разлива реки

ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Почти 160 детей эвакуированы из лагеря в поселке Переяславка Хабаровского края в связи с угрозой подтопления дороги рекой Кия, которая после дождей вышла из берегов, сообщает краевое правительство.

"Детский оздоровительный лагерь "Дружина имени Бонивура" в Переяславке завершил летнюю кампанию на неделю раньше, 158 подростков в возрасте 12-17 лет эвакуированы в связи с угрозой подтопления дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство детей отправлены по домам, 35 подростков из числа коренных малочисленных народов перевезены в лагерь "Созвездие", 12 воспитанников детских домов Комсомольска-на-Амуре, Солнечного и Амурска вывезены в центр туризма в Хабаровске, откуда их заберут. Деньги за недополученный детьми отдых будут возвращены.

Лагерь "Дружина имени Бонивура" расположен на левом берегу реки Кия в поселке Переяславка района имени Лазо. Смена "Время героев" началась 13 августа и должна была завершиться 26 августа. За это время подростки должны были пройти комплекс образовательных и практических занятий, который включает военную историю, рукопашный бой, а также строевую, огневую, туристскую и медико-санитарную подготовку.