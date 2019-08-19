Суд вернул полиции протокол в отношении девушки, которую ударил силовик

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы вернул в ОВД по Таганскому району административный протокол в отношении Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на несанкционированной акции 10 августа в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд вернул административный протокол в ОВД по Таганскому району в связи с нарушениями в его составлении", - рассказал собеседник агентства.

Из базы суда следует, что в рамках этого протокола девушке инкриминируется нарушение порядка проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Ей грозит административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания ударил в живот сотрудник полиции в ходе несогласованной акции в столице 10 августа. Позднее выяснилось, что девушку зовут Дарья Сосновская. Ее задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Адвокат девушки Татьяна Молоканова через некоторое время сообщила, что ее подзащитная обратилась в больницу, где подтвердилось сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.