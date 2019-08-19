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РИА Новости

Суд вернул полиции протокол в отношении девушки, которую ударил силовик

10:52 19.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы вернул в ОВД по Таганскому району административный протокол в отношении Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на несанкционированной акции 10 августа в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд вернул административный протокол в ОВД по Таганскому району в связи с нарушениями в его составлении", - рассказал собеседник агентства.
Из базы суда следует, что в рамках этого протокола девушке инкриминируется нарушение порядка проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Ей грозит административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания ударил в живот сотрудник полиции в ходе несогласованной акции в столице 10 августа. Позднее выяснилось, что девушку зовут Дарья Сосновская. Ее задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Адвокат девушки Татьяна Молоканова через некоторое время сообщила, что ее подзащитная обратилась в больницу, где подтвердилось сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
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Московская полиция начала проверку после появления информации, что сотрудник ударил девушку при задержании на несанкционированной акции. По итогам проверки, как отметили в пресс-службе, виновных привлекут к ответственности. Молоканова в свою очередь отмечала, что с их стороны было направлено заявление в СК с просьбой проверить, не превысил ли полицейский должностные полномочия.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
На видео очень хорошо видно, что "девушка" ударила полицейского по голове и получила ответку. Вот не понял - если он ее ударил в живот - сотрясение мозга от куда. Она не падала, головой не билась. Да и удара в живот, как такового не было.
19 августа, 11:11
Максим Исаев
17200022
Прикольно, подала в суд из за удара по животу, но оказалось сотрясение мозга и грудной клетки. Так пусть допишет,сломала Ноготь, в не накрашенный на 50 тысяч ру.
19 августа, 11:21
bbog-987
10400017
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