Звезды кино показали яркие наряды на фестивале "Короче"

В Калининграде завершился фестиваль короткометражного кино "Короче". На красной дорожке и у кромки волны звезды выступили ярко: Пересильд - в коралловом, Шпица - в голубом, а Ходченкова просто как всегда прекрасна. Сочные цвета, блестящие ткани, смелые сочетания, все краски уходящего лета - в фотоленте РИА Новости.