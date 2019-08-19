Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T07:34Z
https://ria.ru/20190819/1557628045.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155763/63/1557636361_0:184:2984:1863_1036x0_80_0_0_99de1268f71b8a93add0ac24f7431271.jpg
РИА Новости
Культура

Звезды кино показали яркие наряды на фестивале "Короче"

23:17 19.08.2019 (обновлено: 07:34 20.08.2019)
1356
В Калининграде завершился фестиваль короткометражного кино "Короче". На красной дорожке и у кромки волны звезды выступили ярко: Пересильд - в коралловом, Шпица - в голубом, а Ходченкова просто как всегда прекрасна. Сочные цвета, блестящие ткани, смелые сочетания, все краски уходящего лета - в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Екатерина Шпица в нежно голубом на красной дорожке церемонии открытия фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде.

Фестиваль короткометражного кино Короче. Церемония открытия
1 из 17

Екатерина Шпица в нежно голубом на красной дорожке церемонии открытия фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер, актриса и певица Ян Гэ в экстравагантном канареечно желтом брючном костюме.

Фестиваль короткометражного кино Короче. День второй
2 из 17

Режиссер, актриса и певица Ян Гэ в экстравагантном канареечно желтом брючном костюме.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Член жюри актриса Виктория Исакова в элегантном черном.

Фестиваль короткометражного кино Короче. День второй
3 из 17

Член жюри актриса Виктория Исакова в элегантном черном.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пляжный "забег" Ирины Гриневой во время фотосессии фестиваля короткометражного кино "Короче".

Фестиваль короткометражного кино Короче. День Первый
4 из 17

Пляжный "забег" Ирины Гриневой во время фотосессии фестиваля короткометражного кино "Короче".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Светлана Ходченкова на берегу Балтийского моря.

Фестиваль короткометражного кино Короче. День Первый
5 из 17

Светлана Ходченкова на берегу Балтийского моря.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Классическое черно-белое в исполнении Алики Смеховой на церемонии закрытия фестиваля "Короче".

Церемония закрытия фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде
6 из 17

Классическое черно-белое в исполнении Алики Смеховой на церемонии закрытия фестиваля "Короче".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Сняла решительно пиджак наброшенный" Юлия Пересильд на берегу Балтийского моря.

Фестиваль короткометражного кино Короче. День Первый
7 из 17

"Сняла решительно пиджак наброшенный" Юлия Пересильд на берегу Балтийского моря.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Анна Чурина в ярко розовом на красной дорожке фестиваля "Короче".

Фестиваль короткометражного кино Короче. День второй
8 из 17

Актриса Анна Чурина в ярко розовом на красной дорожке фестиваля "Короче".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Оксана Акиньшина (слева) и Мария Шалаева во время фотосессии на берегу Балтийского моря.

Фестиваль короткометражного кино Короче. День Первый
9 из 17

Оксана Акиньшина (слева) и Мария Шалаева во время фотосессии на берегу Балтийского моря.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Светлана Дрыга в голливудском блеске на фестивале в Калининграде.

Фестиваль короткометражного кино Короче. День второй
10 из 17

Актриса Светлана Дрыга в голливудском блеске на фестивале в Калининграде.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актеры Алена Бабенко и Николай Лебедев на фестивале короткометражного кино "Короче".

Фестиваль короткометражного кино Короче
11 из 17

Актеры Алена Бабенко и Николай Лебедев на фестивале короткометражного кино "Короче".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Драматург, режиссер Евгений Гришковец и актер Павел Деревянко на красной дорожке фестиваля "Короче".

Фестиваль короткометражного кино Короче. День второй
12 из 17

Драматург, режиссер Евгений Гришковец и актер Павел Деревянко на красной дорожке фестиваля "Короче".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Любовь Толкалина на красной дорожке фестиваля короткометражного кино "Короче".
Фестиваль короткометражного кино Короче. День второй
13 из 17
Актриса Любовь Толкалина на красной дорожке фестиваля короткометражного кино "Короче".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анна Чиповская во время фотосессии на берегу Балтийского моря в рамках фестиваля короткометражного кино "Короче".
Фестиваль короткометражного кино Короче. День Первый
14 из 17
Актриса Анна Чиповская во время фотосессии на берегу Балтийского моря в рамках фестиваля короткометражного кино "Короче".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Алена Чехова в платье цвета фуксии на церемонии открытия фестиваля "Короче".

Фестиваль короткометражного кино Короче. Церемония открытия
15 из 17

Актриса Алена Чехова в платье цвета фуксии на церемонии открытия фестиваля "Короче".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Изумрудный леопард Юлии Пересильд.

Фестиваль короткометражного кино Короче. Церемония открытия
16 из 17

Изумрудный леопард Юлии Пересильд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Екатерина Носик на красной дорожке церемонии открытия фестиваля короткометражного кино "Короче".

Фестиваль короткометражного кино Короче. Церемония открытия
17 из 17

Актриса Екатерина Носик на красной дорожке церемонии открытия фестиваля короткометражного кино "Короче".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
13500111
КультураСтиль жизниКино и сериалыНовости культурыКалининград
Рекомендуем
Новый вид грибов, открытый каталонскими микологами
В Каталонии открыли новый вид грибов
РИА
Новости
Заяц
В Мурманской области полиция проверит историю с убийством диких животных
Полигон твердых бытовых отходов
Минприроды хочет увеличить экосборы в 60 раз для борьбы с уклонистами
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В Балашихе не выявили превышения уровня загрязнения воздуха после пожара
Лента
новостей
Верующие в храме Преображения господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан
Праздник Преображения Господня в регионах России
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Бурый медведь
На Камчатке отстрелили больше 60 представлявших угрозу для людей медведей
Флаг Турции
Турецкая партия назвала отстранение мэров трех городов переворотом
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Самолет "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Аптека
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Вид на Собор Покрова Пресвятой Богородицы (Храм Василия Блаженного) с территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ
Покупатель в фирменном магазине Huawei
США продлят лицензию для Huawei на 90 дней
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Во Франции завершилась встреча Путина с Макроном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
07:47Аэропорт Томска 2,5 часа не отправлял самолеты из-за тумана
07:39В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах
07:39"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух
07:37Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый рейс
07:33Власти Индонезии замедлили интернет на востоке страны из-за беспорядков
Лента новостейМолния