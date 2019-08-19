Звезды кино показали яркие наряды на фестивале "Короче"

Екатерина Шпица в нежно голубом на красной дорожке церемонии открытия фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде.
Екатерина Шпица в нежно голубом на красной дорожке церемонии открытия фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде.
Режиссер, актриса и певица Ян Гэ в экстравагантном канареечно желтом брючном костюме.
Режиссер, актриса и певица Ян Гэ в экстравагантном канареечно желтом брючном костюме.
Член жюри актриса Виктория Исакова в элегантном черном.
Член жюри актриса Виктория Исакова в элегантном черном.
Пляжный "забег" Ирины Гриневой во время фотосессии фестиваля короткометражного кино "Короче".
Пляжный "забег" Ирины Гриневой во время фотосессии фестиваля короткометражного кино "Короче".
Светлана Ходченкова на берегу Балтийского моря.
Светлана Ходченкова на берегу Балтийского моря.
Классическое черно-белое в исполнении Алики Смеховой на церемонии закрытия фестиваля "Короче".
Классическое черно-белое в исполнении Алики Смеховой на церемонии закрытия фестиваля "Короче".
"Сняла решительно пиджак наброшенный" Юлия Пересильд на берегу Балтийского моря.
"Сняла решительно пиджак наброшенный" Юлия Пересильд на берегу Балтийского моря.
Актриса Анна Чурина в ярко розовом на красной дорожке фестиваля "Короче".
Актриса Анна Чурина в ярко розовом на красной дорожке фестиваля "Короче".
Оксана Акиньшина (слева) и Мария Шалаева во время фотосессии на берегу Балтийского моря.
Оксана Акиньшина (слева) и Мария Шалаева во время фотосессии на берегу Балтийского моря.
Актриса Светлана Дрыга в голливудском блеске на фестивале в Калининграде.
Актриса Светлана Дрыга в голливудском блеске на фестивале в Калининграде.
Актеры Алена Бабенко и Николай Лебедев на фестивале короткометражного кино "Короче".
Актеры Алена Бабенко и Николай Лебедев на фестивале короткометражного кино "Короче".
Драматург, режиссер Евгений Гришковец и актер Павел Деревянко на красной дорожке фестиваля "Короче".
Драматург, режиссер Евгений Гришковец и актер Павел Деревянко на красной дорожке фестиваля "Короче".
Актриса Алена Чехова в платье цвета фуксии на церемонии открытия фестиваля "Короче".
Актриса Алена Чехова в платье цвета фуксии на церемонии открытия фестиваля "Короче".
Изумрудный леопард Юлии Пересильд.
Актриса Екатерина Носик на красной дорожке церемонии открытия фестиваля короткометражного кино "Короче".
Актриса Екатерина Носик на красной дорожке церемонии открытия фестиваля короткометражного кино "Короче".