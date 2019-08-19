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РИА Новости

Глава СПЧ рассказал, что хранит флаг с баррикады 1991 года у Белого дома

10:43 19.08.2019
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкБаррикады у стен Белого дома в дни августовкого путча
Баррикады у стен Белого дома в дни августовкого путча
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Баррикады у стен Белого дома в дни августовкого путча. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов рассказал, что со времен попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как августовский путч, до сих пор как реликвию хранит российский флаг с баррикады у Белого дома.
"Самые яркие воспоминания тех августовских дней 1991 года: эстонский транспарант на поселковой библиотеке и российский триколор над Белым домом. В обоих случаях слезы навернулись на глаза. У меня до сих пор лежит на даче флаг с баррикады у Белого дома", - рассказал Федотов РИА Новости.
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
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Трагических событий августа 1991 года можно было избежать, считает Зюганов
По его словам, на баррикадах развевалось много российских триколоров. "Один из них остался у меня, и я храню его как реликвию", - поделился глава Совета.
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как августовский путч.
Подписание Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств
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Августовский путч и соотечественники. Как Россия переживает катастрофу векаРаспад СССР в одночасье изменил жизнь огромного числа людей, разделил семьи и оставил многих за рубежом. Госпрограмма содействия переселению пытается это исправить. Обозреватель радио Sputnik Мария Балябина через это прошла и рассказывает, как это.
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Михаил ФедотовРоссияОбщество
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