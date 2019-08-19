Глава СПЧ рассказал, что хранит флаг с баррикады 1991 года у Белого дома

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов рассказал, что со времен попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как августовский путч, до сих пор как реликвию хранит российский флаг с баррикады у Белого дома.

"Самые яркие воспоминания тех августовских дней 1991 года: эстонский транспарант на поселковой библиотеке и российский триколор над Белым домом. В обоих случаях слезы навернулись на глаза. У меня до сих пор лежит на даче флаг с баррикады у Белого дома", - рассказал Федотов РИА Новости.

По его словам, на баррикадах развевалось много российских триколоров. "Один из них остался у меня, и я храню его как реликвию", - поделился глава Совета.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.