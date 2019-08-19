Глава СПЧ рассказал, что хранит флаг с баррикады 1991 года у Белого дома

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов рассказал, что со времен попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как августовский путч, до сих пор как реликвию хранит российский флаг с баррикады у Белого дома.
"Самые яркие воспоминания тех августовских дней 1991 года: эстонский транспарант на поселковой библиотеке и российский триколор над Белым домом. В обоих случаях слезы навернулись на глаза. У меня до сих пор лежит на даче флаг с баррикады у Белого дома", - рассказал Федотов РИА Новости.
По его словам, на баррикадах развевалось много российских триколоров. "Один из них остался у меня, и я храню его как реликвию", - поделился глава Совета.
Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как августовский путч.
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